19 октября 2024 года на стадионе «Мева Арена» состоится матч седьмого тура Бундеслиги между «Майнцем» и «РБ Лейпцигом». Оба коллектива демонстрируют хорошие результаты, и предстоящий поединок станет проверкой их амбиций на сезон.
«Майнц»
«Майнц» провел неплохую серию в последних матчах, победив «Санкт-Паули» (3:0) и «Аугсбург» (3:2). Команда набрала 8 очков и расположилась на 10 месте. Лучший бомбардир команды, Йонатан Буркардт, находится в отличной форме с 6 голами в 7 играх. Несмотря на неплохие результаты, «Майнц» испытывает трудности в домашних играх, проиграв последние три встречи на своем стадионе. В защите команда также не всегда надежна, пропустив 7 голов за последние 5 матчей.
Последние матчи «Майнца»:
- «Санкт-Паули» 0:3 «Майнц»
- «Майнц» 0:2 «Хайденхайм»
- «Аугсбург» 2:3 «Майнц»
- «Майнц» 1:2 «Вердер»
- «Майнц» 0:1 «Дармштадт»
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» продолжает демонстрировать стабильно высокие результаты, набрав 14 очков и заняв 2-е место в таблице. Команда не проигрывает в 17 последних матчах Бундеслиги, что подчеркивает их серьезные амбиции в текущем сезоне. В последних 4 играх «Лейпциг» не пропускал ни одного мяча в чемпионате, что свидетельствует о надежной обороне. В атаке лидирует Беньямин Шешко, который забил 6 голов в 9 матчах.
Последние матчи «РБ Лейпцига»:
- «Хайденхайм» 0:1 «РБ Лейпциг»
- «Ювентус» 3:2 «РБ Лейпциг» (Лига чемпионов)
- «РБ Лейпциг» 4:0 «Аугсбург»
- «Санкт-Паули» 0:0 «РБ Лейпциг»
- «Атлетико» 2:1 «РБ Лейпциг» (Лига чемпионов)
Личные встречи
В последних встречах «Майнц» имеет преимущество, не проигрывая в 6 из 8 матчей против «РБ Лейпцига». В частности, в последнем матче между этими командами «Майнц» смог сыграть вничью 0:0. Интересно отметить, что «Майнц» не пропускал в трех последних матчах против «Лейпцига», что может сыграть свою роль и в предстоящем поединке.
Последние встречи:
- «РБ Лейпциг» 0:0 «Майнц»
- «Майнц» 2:0 «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» 0:3 «Майнц»
Статистика
«Майнц»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах
«РБ Лейпциг»
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Майнц» – «РБ Лейпциг»
С учетом текущей формы и статистики обеих команд, «РБ Лейпциг» выглядит фаворитом встречи, особенно учитывая их стабильность и отсутствие поражений в последних матчах. Однако «Майнц» имеет положительный опыт игр против «Лейпцига», особенно дома. Ожидается, что обе команды смогут забить, но благодаря более мощной атаке и крепкой обороне, «Лейпциг» все же имеет больше шансов на победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «РБ Лейпцига» за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Учитывая игровые показатели обеих команд, наиболее вероятным исходом является победа «РБ Лейпцига» с небольшим преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «РБ Лейпцига» за 7.50.