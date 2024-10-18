19 октября 2024 года на стадионе «Мева Арена» состоится матч седьмого тура Бундеслиги между «Майнцем» и «РБ Лейпцигом». Оба коллектива демонстрируют хорошие результаты, и предстоящий поединок станет проверкой их амбиций на сезон.

«Майнц»

«Майнц» провел неплохую серию в последних матчах, победив «Санкт-Паули» (3:0) и «Аугсбург» (3:2). Команда набрала 8 очков и расположилась на 10 месте. Лучший бомбардир команды, Йонатан Буркардт, находится в отличной форме с 6 голами в 7 играх. Несмотря на неплохие результаты, «Майнц» испытывает трудности в домашних играх, проиграв последние три встречи на своем стадионе. В защите команда также не всегда надежна, пропустив 7 голов за последние 5 матчей.

Последние матчи «Майнца»:

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» продолжает демонстрировать стабильно высокие результаты, набрав 14 очков и заняв 2-е место в таблице. Команда не проигрывает в 17 последних матчах Бундеслиги, что подчеркивает их серьезные амбиции в текущем сезоне. В последних 4 играх «Лейпциг» не пропускал ни одного мяча в чемпионате, что свидетельствует о надежной обороне. В атаке лидирует Беньямин Шешко, который забил 6 голов в 9 матчах.

Последние матчи «РБ Лейпцига»:

Личные встречи

В последних встречах «Майнц» имеет преимущество, не проигрывая в 6 из 8 матчей против «РБ Лейпцига». В частности, в последнем матче между этими командами «Майнц» смог сыграть вничью 0:0. Интересно отметить, что «Майнц» не пропускал в трех последних матчах против «Лейпцига», что может сыграть свою роль и в предстоящем поединке.

Последние встречи:

«РБ Лейпциг» 0:0 «Майнц»

«Майнц» 2:0 «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» 0:3 «Майнц»

Статистика

«Майнц»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

«РБ Лейпциг»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Майнц» – «РБ Лейпциг»

С учетом текущей формы и статистики обеих команд, «РБ Лейпциг» выглядит фаворитом встречи, особенно учитывая их стабильность и отсутствие поражений в последних матчах. Однако «Майнц» имеет положительный опыт игр против «Лейпцига», особенно дома. Ожидается, что обе команды смогут забить, но благодаря более мощной атаке и крепкой обороне, «Лейпциг» все же имеет больше шансов на победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «РБ Лейпцига» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Учитывая игровые показатели обеих команд, наиболее вероятным исходом является победа «РБ Лейпцига» с небольшим преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «РБ Лейпцига» за 7.50.