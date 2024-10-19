19.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
3-3-1-1-2
27
Центнер
21
Да Коста
5
Ляйтш
4
Йенц
19
Каси
6
Сано
2
Мвене
10
Амири
2
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Зиб
4-1-1-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
23
Люкеба
16
Клостерманн
48
Вермерен
21
Айдара
7
Симонс
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
5
Ляйтш
30
Видмер
30
Видмер
5
Ляйтш
9
Зиб
8
Небель
8
Небель
9
Зиб
19
Каси
40
Видович
40
Видович
19
Каси
2
Джэ Сон
44
Вайпер
44
Вайпер
2
Джэ Сон
30
Шешко
39
Хенрикс
39
Хенрикс
30
Шешко
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
48
Вермерен
11
Эльмас
11
Эльмас
48
Вермерен
7
Нуса
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Майнц
РБ Лейпциг
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Майнц - РБ Лейпциг
1
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
15
Офсайды
2
0
Количество передач
511
456
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «РБ Лейпцига», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «РБ Лейпциг»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»