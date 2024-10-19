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  • «Майнц» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Майнц» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 15:20
Майнц
19.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
20' Х. Симонс 37' В. Орбан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
(К) ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Пауль Небель
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
21
Да Коста
5
Ляйтш
4
Йенц
19
Каси
6
Сано
2
Мвене
10
Амири
2
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Зиб
4-1-1-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
23
Люкеба
16
Клостерманн
48
Вермерен
21
Айдара
7
Симонс
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
5
Ляйтш
30
Видмер
30
Видмер
5
Ляйтш
9
Зиб
8
Небель
8
Небель
9
Зиб
19
Каси
40
Видович
40
Видович
19
Каси
2
Джэ Сон
44
Вайпер
44
Вайпер
2
Джэ Сон
30
Шешко
39
Хенрикс
39
Хенрикс
30
Шешко
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
48
Вермерен
11
Эльмас
11
Эльмас
48
Вермерен
7
Нуса
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Майнц
РБ Лейпциг
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Майнц - РБ Лейпциг
1
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
15
Офсайды
2
0
Количество передач
511
456
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «РБ Лейпцига», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц»«РБ Лейпциг»

«Майнц» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Майнц
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