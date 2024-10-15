16 октября 2024 года на стадионе Сентенарио пройдет матч 10 тура Квалификации чемпионата мира Южной Америки между Уругваем и Эквадором. Обе команды ведут борьбу за выход на чемпионат мира, и этот матч может оказаться ключевым в их пути к финальной стадии турнира.

Уругвай

Уругвай потерпел поражение в последней встрече против Перу (0:1), но команда остается на 3 месте с 15 очками после 9 туров. Дарвин Нуньес – лучший бомбардир Уругвая с 10 голами в 17 матчах. В последних играх Уругвай испытывает трудности, не выиграв в 3 последних турах квалификации, однако команда демонстрирует уверенную игру дома, где не проигрывает в 12 из 13 последних матчей.

Эквадор

Эквадор сыграл вничью 0:0 с Парагваем в последнем туре. Команда занимает 5 место с 12 очками после 9 туров. Эннер Валенсия остается основным бомбардиром, забив 5 голов в 16 матчах. Эквадор стабилен в обороне, пропустив всего 2 гола за последние 5 матчей, но атакующие действия остаются слабыми – всего 2 гола за тот же период.

Личные встречи

История противостояний свидетельствует о преимуществе Уругвая, особенно на домашнем стадионе. В последних трех домашних матчах против Эквадора Уругвай неизменно побеждал. Тем не менее, последний матч, проходивший в Эквадоре, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Последние встречи:

Эквадор 2:1 Уругвай (2023)

Уругвай 1:0 Эквадор (2021)

Эквадор 4:2 Уругвай (2020)

Статистика

Уругвай

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Не проигрывает в 12 из 13 последних матчей дома

Эквадор

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

Не выигрывает в 5 последних матчах на выезде в турнире Квалификация ЧМ

Прогноз на матч Уругвай – Эквадор

Уругвай, играя на своем поле, выглядит фаворитом матча, особенно учитывая их успешную домашнюю серию и проблемы Эквадора с выездными играми. Ожидается, что Уругвай сможет реализовать свое преимущество, несмотря на общие проблемы с результативностью в последних играх. Вероятно, матч будет с малым количеством голов, так как обе команды демонстрируют крепкую оборону.

Рекомендации для ставок:

Победа Уругвая – коэффициент 2.05

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Уругвая за коэффициент 2.05.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы команд наиболее вероятным исходом является минимальная победа Уругвая 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу Уругвая за коэффициент 6.00.