13 октября 2024 года на «Райнпарк Штадион» состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Лихтенштейна и Гибралтара. Обе команды не демонстрируют стабильную игру в последних матчах, и встреча обещает быть равной и напряженной.
Лихтенштейн
Лихтенштейн не может выиграть уже 8 матчей подряд в рамках Лиги наций. В последней игре против Гибралтара команда сыграла вничью 2:2, что показало, что они могут конкурировать с этим соперником. Лучший бомбардир команды – Николас Хаслер, который забил два мяча в 15 матчах. В последних пяти играх Лихтенштейн забил три гола и пропустил шесть, что указывает на проблемы в обороне и ограниченную результативность в атаке.
Последние матчи Лихтенштейна:
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Лихтенштейн 1:0 Гонконг (товарищеский матч)
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Гибралтар 2:2 Лихтенштейн (Лига наций)
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Сан-Марино 1:0 Лихтенштейн (Лига наций)
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Румыния 0:0 Лихтенштейн (товарищеский матч)
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Албания 3:0 Лихтенштейн (товарищеский матч)
Гибралтар
Гибралтар подходит к этому матчу после победы над Сан-Марино со счетом 1:0. Команда продолжает показывать слабую игру в гостях, проигрывая в 12 последних выездных матчах Лиги наций. Лиэм Уокер является лучшим бомбардиром команды, забив два мяча в 18 матчах. В последних пяти играх Гибралтар забил четыре гола и пропустил четыре, что указывает на более надежную оборону по сравнению с Лихтенштейном.
Последние матчи Гибралтара:
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Гибралтар 1:0 Сан-Марино (Лига наций)
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Гибралтар 2:2 Лихтенштейн (Лига наций)
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Гибралтар 1:0 Андорра (товарищеский матч)
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Гибралтар 0:0 Уэльс (товарищеский матч)
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Гибралтар 0:2 Шотландия (товарищеский матч)
Личные встречи
Гибралтар не проигрывает в пяти последних матчах против Лихтенштейна, что говорит о преимущественной психологической уверенности в играх с этим соперником. В последней встрече, состоявшейся 8 сентября 2024 года, команды сыграли вничью 2:2, что добавляет интригу в предстоящий матч.
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Лига наций (08.09.2024): Гибралтар 2:2 Лихтенштейн
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Товарищеский матч (16.11.2022): Гибралтар 2:0 Лихтенштейн
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Лига наций (17.11.2020): Гибралтар 1:1 Лихтенштейн
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Лига наций (10.10.2020): Лихтенштейн 0:1 Гибралтар
Статистика
Лихтенштейн:
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Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
Гибралтар:
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
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Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение
Прогноз на матч Лихтенштейн – Гибралтар
Обе команды имеют слабости как в атаке, так и в обороне. Лихтенштейн показывает неуверенную игру, особенно в защите, пропуская стабильно в последних матчах. Гибралтар, несмотря на свои проблемы в гостях, выглядит более уверенно и показывает лучший уровень обороны. Учитывая последние личные встречи и текущую форму обеих команд, наиболее вероятным исходом будет ничья с небольшим количеством голов.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Обе команды забьют – коэффициент 2.00
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
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Ничья – коэффициент 3.30
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.
Прогноз на точный счет: 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.