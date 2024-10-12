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    • Прогноз на точный счет матча Лихтенштейн – Гибралтар, Лига наций, 13 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Лихтенштейн – Гибралтар, Лига наций, 13 октября 2024 года

    13 октября 2024 года на «Райнпарк Штадион» состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Лихтенштейна и Гибралтара. Обе команды не демонстрируют стабильную игру в последних матчах, и встреча обещает быть равной и напряженной.

    Лихтенштейн

    Лихтенштейн не может выиграть уже 8 матчей подряд в рамках Лиги наций. В последней игре против Гибралтара команда сыграла вничью 2:2, что показало, что они могут конкурировать с этим соперником. Лучший бомбардир команды – Николас Хаслер, который забил два мяча в 15 матчах. В последних пяти играх Лихтенштейн забил три гола и пропустил шесть, что указывает на проблемы в обороне и ограниченную результативность в атаке.

    Последние матчи Лихтенштейна:

    • Лихтенштейн 1:0 Гонконг (товарищеский матч)

    • Гибралтар 2:2 Лихтенштейн (Лига наций)

    • Сан-Марино 1:0 Лихтенштейн (Лига наций)

    • Румыния 0:0 Лихтенштейн (товарищеский матч)

    • Албания 3:0 Лихтенштейн (товарищеский матч)

    Гибралтар

    Гибралтар подходит к этому матчу после победы над Сан-Марино со счетом 1:0. Команда продолжает показывать слабую игру в гостях, проигрывая в 12 последних выездных матчах Лиги наций. Лиэм Уокер является лучшим бомбардиром команды, забив два мяча в 18 матчах. В последних пяти играх Гибралтар забил четыре гола и пропустил четыре, что указывает на более надежную оборону по сравнению с Лихтенштейном.

    Последние матчи Гибралтара:

    • Гибралтар 1:0 Сан-Марино (Лига наций)

    • Гибралтар 2:2 Лихтенштейн (Лига наций)

    • Гибралтар 1:0 Андорра (товарищеский матч)

    • Гибралтар 0:0 Уэльс (товарищеский матч)

    • Гибралтар 0:2 Шотландия (товарищеский матч)

    Личные встречи

    Гибралтар не проигрывает в пяти последних матчах против Лихтенштейна, что говорит о преимущественной психологической уверенности в играх с этим соперником. В последней встрече, состоявшейся 8 сентября 2024 года, команды сыграли вничью 2:2, что добавляет интригу в предстоящий матч.

    • Лига наций (08.09.2024): Гибралтар 2:2 Лихтенштейн

    • Товарищеский матч (16.11.2022): Гибралтар 2:0 Лихтенштейн

    • Лига наций (17.11.2020): Гибралтар 1:1 Лихтенштейн

    • Лига наций (10.10.2020): Лихтенштейн 0:1 Гибралтар

    Статистика

    Лихтенштейн:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

    Гибралтар:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

    Прогноз на матч Лихтенштейн – Гибралтар

    Обе команды имеют слабости как в атаке, так и в обороне. Лихтенштейн показывает неуверенную игру, особенно в защите, пропуская стабильно в последних матчах. Гибралтар, несмотря на свои проблемы в гостях, выглядит более уверенно и показывает лучший уровень обороны. Учитывая последние личные встречи и текущую форму обеих команд, наиболее вероятным исходом будет ничья с небольшим количеством голов.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Обе команды забьют – коэффициент 2.00

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    • Ничья – коэффициент 3.30

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.

    Прогноз на точный счет: 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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