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    • Прогноз на точный счет матча Перу – Уругвай, квалификация ЧМ, 12 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Перу – Уругвай, квалификация ЧМ, 12 октября 2024 года

    12 октября 2024 года на стадионе «Estadio Nacional de Lima» состоится матч девятого тура Квалификации ЧМ Южной Америки между сборными Перу и Уругвая. Перу находится на последнем месте в таблице и пока не может похвастаться хорошей формой, в то время как Уругвай занимает 3-е место и борется за попадание в финальную часть чемпионата.

    Перу

    Сборная Перу демонстрирует неустойчивую форму на протяжении всего турнира. За последние восемь матчей команда не смогла одержать ни одной победы и продолжает иметь проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних пяти играх перуанцы забили всего один гол, при этом пропустив пять. Наиболее результативным игроком является Александер Кальенс, который забил всего один гол в десяти матчах. Перу пропускает в четырех последних играх, что указывает на нестабильную защиту, и команда сталкивается с трудностями при создании моментов в атаке.

    Последние матчи Перу:

    • Эквадор 1:0 Перу

    • Перу 1:1 Колумбия

    • Аргентина 2:0 Перу

    • Перу 0:1 Канада

    • Перу 0:0 Чили

    Уругвай

    Сборная Уругвая подходит к этому матчу в гораздо лучшей форме. Команда не проигрывает в шести последних матчах Квалификации ЧМ, при этом не пропускает в последних пяти встречах. В последних пяти матчах Уругвай забил три гола, однако их атака также не выглядит особо продуктивной. Лучший бомбардир – Факундо Пельистри, который забил два гола в девятнадцати матчах. Тем не менее, команда показывает надежную защиту и не позволяет соперникам создавать много голевых моментов.

    Последние матчи Уругвая:

    • Венесуэла 0:0 Уругвай

    • Уругвай 0:0 Парагвай

    • Уругвай 1:1 Гватемала

    • Канада 2:2 Уругвай (поражение по пенальти)

    • Уругвай 0:1 Колумбия

    Личные встречи

    История личных встреч между Перу и Уругваем демонстрирует преимущество Уругвая. В семи последних матчах в рамках Квалификации ЧМ Уругвай не проиграл пять раз. Последние встречи включают несколько ничьих, однако в целом Уругвай выглядит предпочтительнее.

    • Квалификация ЧМ (25.03.2022): Уругвай 1:0 Перу

    • Квалификация ЧМ (03.09.2021): Перу 1:1 Уругвай

    • Товарищеский матч (16.10.2019): Перу 1:1 Уругвай

    Статистика

    Перу:

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения

    Уругвай:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение

    Прогноз на матч Перу – Уругвай

    Учитывая текущую форму команд, можно ожидать, что матч пройдет в достаточно равной борьбе с небольшим количеством голевых моментов. Перу имеет проблемы с атакой и защитой, в то время как Уругвай демонстрирует более надежную игру в обороне, но также не отличается высокой результативностью. Уругвай выглядит фаворитом встречи, однако малое количество голов характерно для обоих коллективов.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Уругвай не проиграет – коэффициент 1.30

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    • Ничья – коэффициент 3.20

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет: 0:1 в пользу Уругвая.

    Рекомендация: Точный счет 0:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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