11 октября 2024 года на стадионе «Estadio Rodrigo Paz Delgado» состоится матч девятого тура Квалификации ЧМ между сборными Эквадора и Парагвая. Ожидается напряженная встреча, учитывая текущую форму обеих команд и их статистику личных встреч.
Эквадор
Сборная Эквадора находится на четвертом месте в турнирной таблице после восьми туров, набрав 11 очков. Команда демонстрирует уверенную игру на своем поле, не проигрывая в шести из восьми последних матчей квалификации. Лучший бомбардир команды – Эннер Валенсия, на его счету 5 голов в последних 15 матчах. В последних пяти играх Эквадор забил пять голов, что говорит о достаточно стабильной атаке, однако и в обороне команда показывает хорошую игру, пропустив всего три гола.
Последние матчи Эквадора:
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Эквадор 1:0 Перу
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Бразилия 1:0 Эквадор
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Аргентина 1:1 Эквадор (4:2 пен.)
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Мексика 0:0 Эквадор
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Эквадор 3:1 Ямайка
Парагвай
Сборная Парагвая занимает седьмое место в турнирной таблице с девятью очками после восьми туров. Команда не выигрывает в восьми последних матчах на выезде в рамках квалификации, что создает дополнительное давление на предстоящий матч. В последних пяти играх Парагвай забил четыре гола, однако пропустил восемь, что подчеркивает их проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Омар Альдерете, забивший один гол в последних десяти матчах.
Последние матчи Парагвая:
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Парагвай 1:0 Бразилия
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Уругвай 0:0 Парагвай
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Коста-Рика 2:1 Парагвай
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Парагвай 1:4 Бразилия
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Колумбия 2:1 Парагвай
Личные встречи
История личных встреч говорит о том, что Эквадор более уверенно выступает против Парагвая на своем поле, не проигрывая в семи последних матчах дома. В последней встрече, состоявшейся 25 марта 2022 года, Парагвай одержал победу со счетом 3:1, однако в предыдущих матчах Эквадор часто добивался положительного результата.
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Квалификация ЧМ. 25.03.2022: Парагвай 3–1 Эквадор
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Квалификация ЧМ. 03.09.2021: Эквадор 2–0 Парагвай
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Квалификация ЧМ. 24.03.2017: Парагвай 2–1 Эквадор
Эквадор:
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение
Парагвай:
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
Прогноз на матч Эквадор – Парагвай
Эквадор выглядит более уверенно перед предстоящей встречей, особенно на своем поле, где команда традиционно показывает хорошие результаты. Парагвай испытывает трудности в выездных матчах, что делает их шансы на победу менее вероятными. Ожидается, что Эквадор будет доминировать в этом матче, и обе команды смогут отличиться хотя бы по разу.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Эквадор победит – коэффициент 1.85
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Обе команды забьют – коэффициент 2.00
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
Рекомендация: Эквадор победит за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится победа Эквадора со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 за коэффициент 8.50.