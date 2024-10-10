11 октября 2024 года на стадионе «Estadio Rodrigo Paz Delgado» состоится матч девятого тура Квалификации ЧМ между сборными Эквадора и Парагвая. Ожидается напряженная встреча, учитывая текущую форму обеих команд и их статистику личных встреч.

Эквадор

Сборная Эквадора находится на четвертом месте в турнирной таблице после восьми туров, набрав 11 очков. Команда демонстрирует уверенную игру на своем поле, не проигрывая в шести из восьми последних матчей квалификации. Лучший бомбардир команды – Эннер Валенсия, на его счету 5 голов в последних 15 матчах. В последних пяти играх Эквадор забил пять голов, что говорит о достаточно стабильной атаке, однако и в обороне команда показывает хорошую игру, пропустив всего три гола.

Последние матчи Эквадора:

Эквадор 1:0 Перу

Бразилия 1:0 Эквадор

Аргентина 1:1 Эквадор (4:2 пен.)

Мексика 0:0 Эквадор

Эквадор 3:1 Ямайка

Парагвай

Сборная Парагвая занимает седьмое место в турнирной таблице с девятью очками после восьми туров. Команда не выигрывает в восьми последних матчах на выезде в рамках квалификации, что создает дополнительное давление на предстоящий матч. В последних пяти играх Парагвай забил четыре гола, однако пропустил восемь, что подчеркивает их проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Омар Альдерете, забивший один гол в последних десяти матчах.

Последние матчи Парагвая:

Парагвай 1:0 Бразилия

Уругвай 0:0 Парагвай

Коста-Рика 2:1 Парагвай

Парагвай 1:4 Бразилия

Колумбия 2:1 Парагвай

Личные встречи

История личных встреч говорит о том, что Эквадор более уверенно выступает против Парагвая на своем поле, не проигрывая в семи последних матчах дома. В последней встрече, состоявшейся 25 марта 2022 года, Парагвай одержал победу со счетом 3:1, однако в предыдущих матчах Эквадор часто добивался положительного результата.

Квалификация ЧМ. 25.03.2022: Парагвай 3–1 Эквадор

Квалификация ЧМ. 03.09.2021: Эквадор 2–0 Парагвай

Квалификация ЧМ. 24.03.2017: Парагвай 2–1 Эквадор

Эквадор:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

Парагвай:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

Прогноз на матч Эквадор – Парагвай

Эквадор выглядит более уверенно перед предстоящей встречей, особенно на своем поле, где команда традиционно показывает хорошие результаты. Парагвай испытывает трудности в выездных матчах, что делает их шансы на победу менее вероятными. Ожидается, что Эквадор будет доминировать в этом матче, и обе команды смогут отличиться хотя бы по разу.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Эквадор победит – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

Рекомендация: Эквадор победит за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Эквадора со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 за коэффициент 8.50.