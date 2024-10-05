Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Полесье» – «Ворскла», Премьер-лига Украины, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Полесье» – «Ворскла», Премьер-лига Украины, 6 октября 2024 года

    6 октября на стадионе Tsentralnyi Stadion состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Украины между «Полесьем» и «Ворсклой». Хозяева поля демонстрируют уверенную игру и находятся в отличной форме, тогда как гости, напротив, не могут найти стабильность и погрязли в серии неудач.

    «Полесье»

    «Полесье» занимает 3-е место в таблице с 17 очками после 7 туров. Команда находится в отличной форме и не проигрывает в 12 последних матчах в Премьер-лиге. Подопечные обладают сильной атакующей линией, забив 14 мячей в последних 5 играх. Лидером нападения является Александр Назаренко, забивший 7 голов в 9 матчах. Тем не менее, защита «Полесья» не всегда действует стабильно – команда пропускала в 4 из 5 последних матчей. Несмотря на это, на своем поле «Полесье» выглядит уверенно и является фаворитом встречи.

    Последние матчи «Полесья»:

    «Ворскла»

    «Ворскла» идет на 11-м месте с 9 очками после 8 туров. Команда не выигрывает в 5 последних матчах, испытывая серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Ворскла» забила всего 3 гола, что подчеркивает низкую результативность. Защита тоже не справляется со своей задачей – 7 пропущенных мячей за тот же период. Основная проблема команды – отсутствие стабильности и уверенности в своих силах. Если гости не смогут улучшить свои атакующие действия, им будет крайне сложно навязать борьбу «Полесью».

    Последние матчи «Ворсклы»:

    Личные встречи

    В последних пяти очных встречах «Полесье» имеет явное преимущество: три победы, одна ничья и одно поражение. На своем поле «Полесье» стабильно забивает, тогда как «Ворскла» зачастую испытывает трудности в атаке. Последний матч в апреле 2024 года завершился победой «Полесья» со счетом 1:0, что добавляет уверенности хозяевам перед предстоящей встречей.

    Статистика

    «Полесье»

    • Средняя результативность: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • Не проигрывает в 7 матчах подряд

    «Ворскла»

    • Средняя результативность: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • Не побеждает в 5 матчах подряд

    Прогноз на матч «Полесье» – «Ворскла»

    «Полесье» является очевидным фаворитом встречи, учитывая текущие формы обеих команд. «Ворскла» не показывает уверенности ни в атаке, ни в обороне, и вряд ли сможет создать серьезные проблемы хозяевам. Ожидается, что «Полесье» будет доминировать на поле и использует свои шансы для уверенной победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Полесья» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Полесья» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа хозяев с минимальным количеством пропущенных мячей.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Полесья» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2024 12:31
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+