6 октября на стадионе Tsentralnyi Stadion состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Украины между «Полесьем» и «Ворсклой». Хозяева поля демонстрируют уверенную игру и находятся в отличной форме, тогда как гости, напротив, не могут найти стабильность и погрязли в серии неудач.

«Полесье»

«Полесье» занимает 3-е место в таблице с 17 очками после 7 туров. Команда находится в отличной форме и не проигрывает в 12 последних матчах в Премьер-лиге. Подопечные обладают сильной атакующей линией, забив 14 мячей в последних 5 играх. Лидером нападения является Александр Назаренко, забивший 7 голов в 9 матчах. Тем не менее, защита «Полесья» не всегда действует стабильно – команда пропускала в 4 из 5 последних матчей. Несмотря на это, на своем поле «Полесье» выглядит уверенно и является фаворитом встречи.

Последние матчи «Полесья»:

«Ворскла» идет на 11-м месте с 9 очками после 8 туров. Команда не выигрывает в 5 последних матчах, испытывая серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Ворскла» забила всего 3 гола, что подчеркивает низкую результативность. Защита тоже не справляется со своей задачей – 7 пропущенных мячей за тот же период. Основная проблема команды – отсутствие стабильности и уверенности в своих силах. Если гости не смогут улучшить свои атакующие действия, им будет крайне сложно навязать борьбу «Полесью».

Последние матчи «Ворсклы»:

Личные встречи

В последних пяти очных встречах «Полесье» имеет явное преимущество: три победы, одна ничья и одно поражение. На своем поле «Полесье» стабильно забивает, тогда как «Ворскла» зачастую испытывает трудности в атаке. Последний матч в апреле 2024 года завершился победой «Полесья» со счетом 1:0, что добавляет уверенности хозяевам перед предстоящей встречей.

Статистика

«Полесье»

Средняя результативность: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Не проигрывает в 7 матчах подряд

«Ворскла»

Средняя результативность: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Не побеждает в 5 матчах подряд

Прогноз на матч «Полесье» – «Ворскла»

«Полесье» является очевидным фаворитом встречи, учитывая текущие формы обеих команд. «Ворскла» не показывает уверенности ни в атаке, ни в обороне, и вряд ли сможет создать серьезные проблемы хозяевам. Ожидается, что «Полесье» будет доминировать на поле и использует свои шансы для уверенной победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Полесья» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Полесья» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа хозяев с минимальным количеством пропущенных мячей.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Полесья» за коэффициент 7.50.