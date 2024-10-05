6 октября на «Дойче Банк Парк» пройдет центральный матч 6-го тура немецкой Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Баварией». Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют высокую результативность, что обещает захватывающее противостояние.

«Айнтрахт»

Франкфуртский «Айнтрахт» занимает 2-е место с 12 очками после 5 туров и показывает отличные результаты в новом сезоне. Команда Оливера Гласнера побеждает в 4 последних матчах Бундеслиги, а их лучшая черта – это атакующая мощь. В последних 5 матчах «Айнтрахт» забил 14 голов, что составляет в среднем 2.80 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Омар Мармуш, на счету которого 7 голов в 8 матчах. В то же время оборонительная линия франкфуртцев не всегда справляется с нагрузкой, пропуская в среднем 1.40 гола за матч. В прошлом туре Бундеслиги команда одержала уверенную победу над «Хольштайн Килем» (4:2), что позволило им сохранить позиции в верхней части таблицы.

Последние матчи «Айнтрахта»:

«Бавария»

Мюнхенская «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 13 очками после 5 туров. Команда Томаса Тухеля пока идет без поражений и демонстрирует невероятную результативность – 17 голов в 5 матчах, что делает их самой забивающей командой Бундеслиги. Лучший бомбардир – Харри Кейн, который забил 10 голов в 8 играх. Однако в последних играх у мюнхенцев были проблемы в обороне: в последних двух матчах они пропустили три мяча, сыграв вничью с «Байером» (1:1) и проиграв «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов. Это может стать поводом для беспокойства перед матчем с такой атакующей командой, как «Айнтрахт».

Последние матчи «Баварии»:

Личные встречи

В последние годы преимущество в очных встречах остается за «Баварией», которая выиграла 5 из 7 последних матчей против «Айнтрахта». В прошлом сезоне команды обменялись победами: «Айнтрахт» одержал сенсационную победу дома со счетом 5:1, но затем «Бавария» взяла реванш в Мюнхене (2:1). Эти результаты подчеркивают, что франкфуртцы способны создать проблемы даже для столь мощного соперника, как мюнхенская команда.

История личных встреч:

Бундеслига, 27.04.2024: «Бавария» 2:1 «Айнтрахт»

Бундеслига, 09.12.2023: «Айнтрахт» 5:1 «Бавария»

Бундеслига, 28.01.2023: «Бавария» 1:1 «Айнтрахт»

Бундеслига, 05.08.2022: «Айнтрахт» 1:6 «Бавария»

Бундеслига, 26.02.2022: «Айнтрахт» 0:1 «Бавария»

Статистика

«Айнтрахт»

Средняя результативность: 2.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

4 победы подряд в Бундеслиге

«Бавария»

Средняя результативность: 3.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 21 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

5 матчей без поражений

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Бавария»

Игра обещает быть результативной, так как обе команды демонстрируют сильную атаку и готовы идти вперед. «Айнтрахт» будет стремиться воспользоваться домашним преимуществом и создать проблемы для обороны «Баварии». В то же время мюнхенцы обладают серьезным перевесом в классе и индивидуальном мастерстве игроков. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей, но «Айнтрахт» сумеет забить хотя бы один гол, учитывая проблемы «Баварии» в последних матчах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Баварии» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.85Рекомендация: Победа «Баварии» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа «Баварии» с пропущенным мячом. Игра должна закончиться с перевесом в два мяча в пользу гостей.

Рекомендация: 1:3 за коэффициент 9.00.