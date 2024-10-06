Бундеслига. «Бавария» не смогла удержать победу в гостевом матче с «Айнтрахтом» (3:3)

В матче 6-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» во Франкфурте-на-Майне сыграл вничью с «Баварией» со счетом 3:3.

В первом тайме команды забили по два гола. У хозяев отличились Омар Мармуш и Уго Экитике, а у гостей – Ким Мин-Джэ и Дайот Упамекано.

Во втором тайме «Бавария» вышла вперед усилиями Майкла Олисе. Однако мюнхенцы не смогли удержать победный результат. Мармуш сравнял счет на 90+4-й минуте, оформив дубль.

На счету «Айнтрахта» 13 очков после 6 матчей, команда занимает 3-е место в Бундеслиге. У «Баварии» 14 очков, она лидирует в турнире. Столько же баллов на счету «РБ Лейпциг».

Германия. Бундеслига. 6-й тур

Айнтрахт – Бавария – 3:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Ким Мин-Джэ, 15; 1:1 – Мармуш, 22; 2:1 – Экитике, 35; 2:2 – Упамекано, 38; 2:3 – Олисе, 53; 3:3 – Мармуш, 90+4.

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