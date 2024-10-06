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  • «Айнтрахт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Айнтрахт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 17:20
Айнтрахт
06.10.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Бавария
22' О. Мармуш 35' У. Экитике 90+4' О. Мармуш
15' К. Мин-Джэ 38' Д. Упамекано 53' М. Олисе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Сантос
3
Тута
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
8
Шаиби
15
Ларссон
22
Экитике
7
Кнауфф
22
Мармуш
4-2-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Кейн
6
Скири
81
Дауд
81
Дауд
6
Скири
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
15
Ларссон
27
Гетце
27
Гетце
15
Ларссон
22
Экитике
29
Эбимбе
29
Эбимбе
22
Экитике
8
Шаиби
42
Узун
42
Узун
8
Шаиби
2
Упамекано
15
Дайер
15
Дайер
2
Упамекано
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
17
Олисе
27
Лаймер
27
Лаймер
17
Олисе
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
9
Кейн
11
Тель
11
Тель
9
Кейн
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
31
Игор Матанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
1
1
Всего ударов по воротам
6
24
Удары в створ
4
13
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
11
Нарушения
10
6
Офсайды
3
5
Количество передач
308
853
Сейвы
10
1
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Баварии», 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт»«Бавария»

«Айнтрахт» – «Бавария» смотреть онлайн 6 октября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Айнтрахт
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