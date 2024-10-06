06.10.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-1-2-2-1
40
Сантос
3
Тута
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
8
Шаиби
15
Ларссон
22
Экитике
7
Кнауфф
22
Мармуш
4-2-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Кейн
6
Скири
81
Дауд
81
Дауд
6
Скири
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
15
Ларссон
27
Гетце
27
Гетце
15
Ларссон
22
Экитике
29
Эбимбе
29
Эбимбе
22
Экитике
8
Шаиби
42
Узун
42
Узун
8
Шаиби
2
Упамекано
15
Дайер
15
Дайер
2
Упамекано
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
17
Олисе
27
Лаймер
27
Лаймер
17
Олисе
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
9
Кейн
11
Тель
11
Тель
9
Кейн
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
31
Игор Матанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
1
1
Всего ударов по воротам
6
24
Удары в створ
4
13
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
11
Нарушения
10
6
Офсайды
3
5
Количество передач
308
853
Сейвы
10
1
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Баварии», 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»