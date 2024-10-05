6 октября 2024 года на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 9-го тура Испанской Ла Лиги между «Алавесом» и «Барселоной». Гости уверенно возглавляют таблицу, тогда как хозяева пытаются удержаться в середине и улучшить свои результаты.

«Алавес»

«Алавес» занимает 11-е место с 10 очками после 8 туров. Команда показывает нестабильные результаты и уже 4 игры подряд пропускает в Ла Лиге. Оборона «Алавеса» действует ненадежно, что особенно заметно в последних турах, где команда пропустила 9 голов в 5 матчах. Несмотря на это, у хозяев есть атакующий потенциал: «Алавес» забил 8 мячей за тот же период. Лучшим бомбардиром команды остается Тони Мартинес, который забил 2 гола в 5 матчах. Однако против сильной обороны «Барселоны» «Алавесу» будет сложно рассчитывать на легкие моменты.

Последние матчи «Алавеса»:

«Барселона»

«Барселона» уверенно занимает 1-е место с 21 очком после 8 туров. Команда показывает великолепную форму и продолжает лидировать в чемпионате. Роберт Левандовски, забивший 9 голов в 10 матчах, остается главным оружием в атаке «Барселоны». Однако оборона команды также испытывает трудности: в 5 последних матчах «Барселона» пропустила 7 голов, что указывает на определенные проблемы в защите. Несмотря на это, «Барселона» остается главной силой в атаке Ла Лиги, забив 25 голов в 8 играх, и показывает высокий уровень владения и контроля мяча.

Последние матчи «Барселоны»:

Личные встречи

В последних личных встречах доминирует «Барселона», выигравшая 3 из 5 матчей. Последняя игра, прошедшая в феврале 2024 года, завершилась победой каталонцев со счетом 3:1 на поле «Алавеса». В предыдущем сезоне обе встречи также остались за «Барселоной». «Алавес» редко удается противостоять атакующей мощи каталонцев, что делает их шансы на успех минимальными.

Последние матчи:

Статистика

«Алавес»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

«Барселона»

Забивает в среднем: 3.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Алавес» – «Барселона»

С учетом текущей формы обеих команд, «Барселона» является явным фаворитом этого матча. Несмотря на нестабильную оборону, их атакующая линия во главе с Левандовски способна преодолеть защиту «Алавеса» и обеспечить уверенную победу. «Алавес» будет пытаться использовать моменты на контратаках, но этого, вероятно, не хватит для получения очков.

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселоны» – коэффициент 1.40

Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.90

Роберт Левандовски забьет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.40.

Прогноз на точный счет

С учетом атакующих возможностей гостей и слабой обороны хозяев, наиболее вероятным исходом видится уверенная победа «Барселоны» с 2-3 голами.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 9.00.