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  • «Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 16:05
Алавес
06.10.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
7' Р. Левандовски 22' Р. Левандовски 32' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
(К) ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Кике
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-2-2-2
1
Сивера
3
Санчес
15
Моуриньо
5
Абкар
14
Теналья
8
Бланко
6
Гевара
21
Реббах
7
Висенте
11
Мартинес
19
Стоичков
4-1-1-3-1
1
Пенья
22
Форт
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
9
Торрес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
14
Теналья
24
Диарра
24
Диарра
14
Теналья
8
Бланко
19
Хордан
19
Хордан
8
Бланко
19
Стоичков
17
Конечны
17
Конечны
19
Стоичков
11
Мартинес
19
Кике
19
Кике
11
Мартинес
26
Мартинес
18
Мартин
18
Мартин
26
Мартинес
22
Форт
23
Кунде
23
Кунде
22
Форт
9
Торрес
24
Гарсия
24
Гарсия
9
Торрес
3
Бальде
21
де Йонг
21
де Йонг
3
Бальде
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
10
Ямаль
Остались в запасе
Алавес
Барселона
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Алавес - Барселона
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
13
8
Офсайды
11
3
Количество передач
230
660
Сейвы
6
2
Точность передач %
72
90
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.69
2.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Барселона», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона»

«Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Алавес
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