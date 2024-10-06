06.10.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-2-2-2
1
Сивера
3
Санчес
15
Моуриньо
5
Абкар
14
Теналья
8
Бланко
6
Гевара
21
Реббах
7
Висенте
11
Мартинес
19
Стоичков
4-1-1-3-1
1
Пенья
22
Форт
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
9
Торрес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
14
Теналья
24
Диарра
24
Диарра
14
Теналья
8
Бланко
19
Хордан
19
Хордан
8
Бланко
19
Стоичков
17
Конечны
17
Конечны
19
Стоичков
11
Мартинес
19
Кике
19
Кике
11
Мартинес
26
Мартинес
18
Мартин
18
Мартин
26
Мартинес
22
Форт
23
Кунде
23
Кунде
22
Форт
9
Торрес
24
Гарсия
24
Гарсия
9
Торрес
3
Бальде
21
де Йонг
21
де Йонг
3
Бальде
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
10
Ямаль
Остались в запасе
Алавес
Барселона
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Алавес - Барселона
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
13
8
Офсайды
11
3
Количество передач
230
660
Сейвы
6
2
Точность передач %
72
90
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.69
2.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Барселона», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»