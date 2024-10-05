6 октября 2024 года на стадионе «Вилла Парк» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице. Для «Астон Виллы» это возможность закрепиться в зоне еврокубков, а «Манчестер Юнайтед» старается выйти из середины таблицы после неудачного старта сезона.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» демонстрирует уверенную игру в последних матчах и занимает 5-е место с 13 очками после 6 туров. Команда набирает ход, особенно в атаке: в последних 5 матчах было забито 11 голов. Джон Дуран – лидер атак команды, на его счету 6 голов в 9 матчах. «Астон Вилла» хорошо реализует свои моменты, но есть и слабые места в защите, так как команда пропускает на протяжении 11 матчей подряд в Премьер-лиге. Последняя встреча с «Ипсвичем» завершилась ничьей 2:2, что показало определенные проблемы в обороне.

Последние матчи «Астон Виллы»:

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал сезон и находится на 13-м месте с 7 очками после 6 туров. Команда пропустила 7 голов в последних 5 матчах, что указывает на нестабильность в защите. В атаке команда демонстрирует определенную результативность – 11 голов за 5 матчей, но ее реализация в матчах против сильных соперников часто подводит. Алехандро Гарначо – лучший бомбардир команды с 4 голами в 10 играх. В прошлом туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» 0:3, что обострило внутренние проблемы в коллективе.

Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Манчестер Юнайтед» доминирует. Команда выиграла 4 из 5 последних матчей против «Астон Виллы». Последний матч между этими командами в феврале 2024 года завершился победой «Юнайтед» со счетом 2:1. «Астон Вилла» всегда старается навязать борьбу, особенно на своем поле, но «Манчестер Юнайтед» удается грамотно использовать ошибки соперника и действовать на контратаках.

Статистика

«Астон Вилла»

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

«Манчестер Юнайтед»

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»

«Астон Вилла» находится в лучшей форме и играет дома, что дает ей преимущество. «Манчестер Юнайтед» испытывает проблемы в защите, но обладает высоким атакующим потенциалом. Ожидается, что обе команды будут играть на атаку, что может привести к результативному матчу. В то же время, с учетом текущей формы и турнирного положения, «Астон Вилла» выглядит более сбалансированной и способна добиться положительного результата.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.60

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

С учетом атакующих и оборонительных показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 10.00.