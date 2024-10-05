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    • Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед», Английская Премьер-лига, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед», Английская Премьер-лига, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Вилла Парк» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице. Для «Астон Виллы» это возможность закрепиться в зоне еврокубков, а «Манчестер Юнайтед» старается выйти из середины таблицы после неудачного старта сезона.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» демонстрирует уверенную игру в последних матчах и занимает 5-е место с 13 очками после 6 туров. Команда набирает ход, особенно в атаке: в последних 5 матчах было забито 11 голов. Джон Дуран – лидер атак команды, на его счету 6 голов в 9 матчах. «Астон Вилла» хорошо реализует свои моменты, но есть и слабые места в защите, так как команда пропускает на протяжении 11 матчей подряд в Премьер-лиге. Последняя встреча с «Ипсвичем» завершилась ничьей 2:2, что показало определенные проблемы в обороне.

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» неудачно начал сезон и находится на 13-м месте с 7 очками после 6 туров. Команда пропустила 7 голов в последних 5 матчах, что указывает на нестабильность в защите. В атаке команда демонстрирует определенную результативность – 11 голов за 5 матчей, но ее реализация в матчах против сильных соперников часто подводит. Алехандро Гарначо – лучший бомбардир команды с 4 голами в 10 играх. В прошлом туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» 0:3, что обострило внутренние проблемы в коллективе.

    Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Манчестер Юнайтед» доминирует. Команда выиграла 4 из 5 последних матчей против «Астон Виллы». Последний матч между этими командами в феврале 2024 года завершился победой «Юнайтед» со счетом 2:1. «Астон Вилла» всегда старается навязать борьбу, особенно на своем поле, но «Манчестер Юнайтед» удается грамотно использовать ошибки соперника и действовать на контратаках.

    Статистика

    «Астон Вилла»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

    «Манчестер Юнайтед»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»

    «Астон Вилла» находится в лучшей форме и играет дома, что дает ей преимущество. «Манчестер Юнайтед» испытывает проблемы в защите, но обладает высоким атакующим потенциалом. Ожидается, что обе команды будут играть на атаку, что может привести к результативному матчу. В то же время, с учетом текущей формы и турнирного положения, «Астон Вилла» выглядит более сбалансированной и способна добиться положительного результата.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.60

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    С учетом атакующих и оборонительных показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 10.00.

    Источник: «Бомбардир»

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