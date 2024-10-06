06.10.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-2-2-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
6
Баркли
18
Тилеманс
11
Филоджин
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
35
Эванс
2
Далот
20
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
24
Эриксен
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
15
Конса
34
Карлос
34
Карлос
15
Конса
17
Бэйли
22
Дуран
22
Дуран
17
Бэйли
5
Магуайр
4
де Лигт
4
де Лигт
5
Магуайр
3
Мазрауи
3
Линделеф
3
Линделеф
3
Мазрауи
20
Мэйну
5
Каземиро
5
Каземиро
20
Мэйну
9
Рэшфорд
7
Антони
7
Антони
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
1
5
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
412
357
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Манчестер Юнайтед», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»