Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 14:50
Астон Вилла
06.10.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К) ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
20
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-2-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
6
Баркли
18
Тилеманс
11
Филоджин
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
35
Эванс
2
Далот
20
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
24
Эриксен
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
15
Конса
34
Карлос
34
Карлос
15
Конса
17
Бэйли
22
Дуран
22
Дуран
17
Бэйли
5
Магуайр
4
де Лигт
4
де Лигт
5
Магуайр
3
Мазрауи
3
Линделеф
3
Линделеф
3
Мазрауи
20
Мэйну
5
Каземиро
5
Каземиро
20
Мэйну
9
Рэшфорд
7
Антони
7
Антони
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
1
5
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
412
357
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Манчестер Юнайтед», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Астон Вилла
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+