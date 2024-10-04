5 октября 2024 года на стадионе «King Abdullah Sports City» пройдет матч шестого тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Ахли» и «Аль-Хилялем». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: «Аль-Ахли» старается подняться выше в середину таблицы, в то время как «Аль-Хиляль» уверенно занимает первое место.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» в этом сезоне демонстрирует нестабильную форму. Команда занимает 8-е место после 5 туров, и их результаты в последних встречах оставляют желать лучшего. После поражения в прошлом туре от «Аль-Кадисии» (0:1) команда пропустила шанс улучшить свое положение в турнирной таблице. Атака «Аль-Ахли» работает неплохо, забив 8 голов в последних 5 матчах, однако проблемы в защите приводят к частым пропущенным мячам – 5 голов за аналогичный период. Ключевой игрок – Айвен Тоуни, который стабильно забивает и поддерживает атакующую мощь команды.

Последние матчи «Аль-Ахли»:

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» находится в потрясающей форме. Команда занимает первое место в чемпионате после 5 туров и побеждает в 7 последних матчах подряд. В атаке они выглядят мощно, забив 16 голов в последних 5 встречах. В обороне они также демонстрируют хорошую организованность, пропустив всего 4 мяча за тот же период. Александар Митрович – главный бомбардир команды, который уже отличился 11 раз за сезон. Команда уверенно ведет игру и контролирует ход матча, что делает их фаворитами против любого соперника в лиге.

Последние матчи «Аль-Хиляля»:

Личные встречи

В личных встречах «Аль-Хиляль» доминирует. Команда выиграла 4 из 5 последних матчей, показывая уверенную игру как дома, так и на выезде. Последняя встреча между этими соперниками в Суперкубке Саудовской Аравии завершилась ничьей 1:1, но «Аль-Хиляль» одержал победу по пенальти. «Аль-Ахли» пытается навязать борьбу, но оборона не всегда справляется с атаками «Аль-Хиляля».

Статистика

«Аль-Ахли»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

«Аль-Хиляль»

Забивает в среднем: 3.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 16 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

5 побед в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» выглядит явным фаворитом этой встречи. Команда демонстрирует отличные показатели как в атаке, так и в обороне, что позволяет ей контролировать ход матчей. У «Аль-Ахли» есть шансы забить, но вряд ли этого хватит для того, чтобы противостоять мощи «Аль-Хиляля». С учетом текущих форм и статистики, ожидается уверенная победа гостей с разницей в 2-3 мяча.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

«Аль-Хиляль» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Аль-Хиляля» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

С учетом атакующих и оборонительных показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аль-Хиляля» с комфортным счетом.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляля» за коэффициент 7.50.