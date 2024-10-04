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    • Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Ипсвич», Премьер-лига Англии, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Ипсвич», Премьер-лига Англии, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Лондон» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Англии между «Вест Хэмом» и «Ипсвичем». Обе команды ищут способы выйти из кризиса и улучшить свои позиции в турнирной таблице. «Вест Хэм» находится в нижней части таблицы, а «Ипсвич» продолжает борьбу за стабильность после возвращения в Премьер-лигу.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает 14-е место с 5 очками после 6 туров. Команда не побеждала в последних четырех матчах, а их оборона демонстрирует серьезные проблемы, пропуская в среднем 2.60 гола за матч. В последнем туре «молотобойцы» сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1), но до этого потерпели три крупных поражения. Главный бомбардир команды – Джеррод Боуэн, который забил всего 2 гола в 8 матчах, что подчеркивает низкую результативность команды. В родных стенах «Вест Хэм» надеется прервать неудачную серию и вернуть уверенность в свои силы.

    Последние матчи «Вест Хэма»:

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» занимает 15-е место с 4 очками после 6 туров. Команда специализируется на ничейных результатах – 4 из 6 игр завершились ничьей. Это указывает на хорошую организацию в защите, но недостаток креативности в атаке. Лучший бомбардир команды – Лиэм Делап, который забил 3 гола в 7 матчах. В последних играх «Ипсвич» демонстрирует слабую реализацию моментов, но при этом показывает неплохую дисциплину в обороне. В выездных матчах команда редко рискует и стремится к максимально безопасному исходу, что делает предстоящую встречу особенно важной для набора очков.

    Последние матчи «Ипсвича»:

    Личные встречи

    В последних личных встречах преимущество было за «Вест Хэмом». «Молотобойцы» выиграли три последних очных матча, но большинство из них были товарищескими играми. В официальных матчах в рамках Чемпионшипа в сезоне 2011/2012 «Ипсвич» одержал две победы над «Вест Хэмом», что подчеркивает их умение играть против этого соперника в важных встречах. На данный момент обе команды находятся в поисках своей игры, что делает исход встречи непредсказуемым.

    История личных встреч:

    • Товарищеские матчи, 12.07.2022: «Ипсвич» 1:2 «Вест Хэм»
    • Товарищеские матчи, 25.08.2020: «Ипсвич» 1:4 «Вест Хэм»
    • Товарищеские матчи, 28.07.2018: «Ипсвич» 1:2 «Вест Хэм»
    • Товарищеские матчи, 16.07.2014: «Ипсвич» 0:0 «Вест Хэм»
    • Товарищеские матчи, 04.08.2012: «Ипсвич» 3:1 «Вест Хэм»

    Статистика

    «Вест Хэм»

    • Средняя результативность: 0.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 2.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов
    • 4 матча без побед

    «Ипсвич»

    • Средняя результативность: 1.20 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 4 ничьи подряд

    Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Ипсвич»

    Матч обещает быть упорным, так как обе команды испытывают проблемы с результативностью и организацией игры. «Вест Хэм» имеет преимущество в классе, но нестабильность обороны и слабая реализация могут сыграть с ними злую шутку. «Ипсвич» в свою очередь, постарается сыграть надежно от обороны и воспользоваться шансами на контратаках. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятнее всего, игра закончится с небольшим количеством голов.

    Наиболее вероятный исход – ничейный результат, так как «Ипсвич» стабильно играет на ничьи в этом сезоне, а «Вест Хэм» пока не показывает уверенности в атаке.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.40
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.40.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный сценарий – равная игра с обменом голами. «Вест Хэм» постарается не уступить, но «Ипсвич» продолжит свою серию ничейных результатов.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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