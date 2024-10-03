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    • Миранчук консультировался с экс-партнером по «Локомотиву» перед трансфером в «Сьон»

    Миранчук консультировался с экс-партнером по «Локомотиву» перед трансфером в «Сьон»

    Антон Миранчук обсуждал потенциальный переход в «Сьон» с вратарем «Локомотива» Антоном Митрюшкиным.

    Голкипер выступал за швейцарский клуб с 2016 по 2020 год.

    – Кстати, ты в каком-нибудь виде поучаствовал в переходе Антона Миранчука в «Сьон»?

    – Участие в этом переходе принял самое минимальное, лишь дал свои рекомендации.

    Конечно, Антон мне писал, советовался, и сейчас мы с ним на связи по различным бытовым вопросам, документам или по другим житейским вопросам.

    То есть напрямую участия, конечно, не принимал, но стараюсь сейчас Антону всячески помогать.

    – Твоя карьера в «Сьоне» могла стать своеобразным мостиком для перехода Антона Миранчука, ведь у руководства клуба был положительный опыт с тобой…

    – Думаю, да, хотя в Европе царит стереотип, что русские – закрытые люди, необщительные. Я всегда старался этот стереотип развеять.

    Президент «Сьона» мистер Кристиан Константин всегда отзывался обо мне как об открытом человеке. Это же отмечал и спортивный директор, который, кстати, сразу после подписания Миранчука позвонил по видеосвязи, поблагодарил за мой вклад в этот переход, за добрые слова, сказанные в адрес региона, в адрес команды. Думаю, что чуть-чуть, но на переход Антона это повлияло.

    • 28-летний Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента. Ранее истек его контракт с «Локомотивом».
    • Российский полузащитник стал самым высокооплачиваемым игроком в новой команде.
    • Он подписал контракт на 2 года и взял 10-й игровой номер. Его дебют состоялся 22 сентября.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    03.10.2024 20:55
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