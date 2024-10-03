Миранчук консультировался с экс-партнером по «Локомотиву» перед трансфером в «Сьон»

Антон Миранчук обсуждал потенциальный переход в «Сьон» с вратарем «Локомотива» Антоном Митрюшкиным.

Голкипер выступал за швейцарский клуб с 2016 по 2020 год.

– Кстати, ты в каком-нибудь виде поучаствовал в переходе Антона Миранчука в «Сьон»?

– Участие в этом переходе принял самое минимальное, лишь дал свои рекомендации.

Конечно, Антон мне писал, советовался, и сейчас мы с ним на связи по различным бытовым вопросам, документам или по другим житейским вопросам.

То есть напрямую участия, конечно, не принимал, но стараюсь сейчас Антону всячески помогать.

– Твоя карьера в «Сьоне» могла стать своеобразным мостиком для перехода Антона Миранчука, ведь у руководства клуба был положительный опыт с тобой…

– Думаю, да, хотя в Европе царит стереотип, что русские – закрытые люди, необщительные. Я всегда старался этот стереотип развеять.

Президент «Сьона» мистер Кристиан Константин всегда отзывался обо мне как об открытом человеке. Это же отмечал и спортивный директор, который, кстати, сразу после подписания Миранчука позвонил по видеосвязи, поблагодарил за мой вклад в этот переход, за добрые слова, сказанные в адрес региона, в адрес команды. Думаю, что чуть-чуть, но на переход Антона это повлияло.