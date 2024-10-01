2 октября 2024 года на стадионе «Максимир» состоится матч второго тура Лиги чемпионов между «Динамо» Загреб и «Монако». Обе команды демонстрируют хорошую результативность в последних матчах, что обещает интересное противостояние с обилием голов.
«Динамо» Загреб
«Динамо» Загреб уверенно выступает на домашней арене, где не проигрывает в 14 из 15 последних матчей. Однако первый матч группового этапа против «Баварии» закончился сокрушительным поражением (2:9), что выявило серьезные проблемы в обороне команды. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила 16, что составляет в среднем 3.20 пропущенных гола за матч. Атакующий потенциал «Динамо» остается высоким, но слабая защита делает их уязвимыми даже против соперников среднего уровня.
Последние матчи «Динамо» Загреб:
- «Динамо» Загреб 5:1 «Локомотива» Загреб
- Banjole 1:3 «Динамо» Загреб
- «Славен» 4:1 «Динамо» Загреб
- «Бавария» 9:2 «Динамо» Загреб
- «Динамо» Загреб 0:1 «Хайдук» Сплит
«Монако»
«Монако» демонстрирует стабильную игру в текущем сезоне и одерживает победы в 4 последних матчах. Команда начала групповой этап Лиги чемпионов с победы над «Барселоной» (2:1), что стало важным достижением. В последних 5 матчах «Монако» забил 11 голов и пропустил всего 4, что указывает на хорошую организацию как в атаке, так и в обороне. Команда также стабильно забивает на протяжении 12 матчей подряд, что делает их фаворитами в предстоящей встрече.
Последние матчи «Монако»:
- «Монако» 2:1 «Монпелье»
- «Монако» 3:1 «Гавр»
- «Монако» 2:1 «Барселона»
- «Осер» 0:3 «Монако»
- «Монако» 1:1 «Ланс»
Личные встречи
Команды встречаются впервые на официальном уровне, что добавляет дополнительную интригу в этот матч. Отсутствие опыта личных встреч может привести к более осторожному началу игры, но высокие показатели результативности обоих клубов предполагают большое количество голевых моментов.
Статистика
«Динамо» Загреб
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 3.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 16 голов
- 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах
«Монако»
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Динамо» Загреб – «Монако»
Обе команды показывают высокую результативность в последних матчах, но ключевым фактором станет оборонительная линия. «Монако» выглядит предпочтительнее, так как они пропускают гораздо меньше голов и умеют контролировать ход игры. «Динамо» Загреб, несмотря на свой атакующий потенциал, демонстрирует крайне слабую оборону, что сыграет на руку «Монако». Скорее всего, игра будет открытой, с обилием моментов, но гости добьются победы за счет более организованной игры.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Монако» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы обеих команд и их способности забивать, наилучший вариант – победа «Монако» с разницей в два мяча.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Монако» за 10.00.