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    • Прогноз на точный счет матча «Динамо» Загреб – «Монако», Лига чемпионов, 2 октября 2024

    Прогноз на точный счет матча «Динамо» Загреб – «Монако», Лига чемпионов, 2 октября 2024

    2 октября 2024 года на стадионе «Максимир» состоится матч второго тура Лиги чемпионов между «Динамо» Загреб и «Монако». Обе команды демонстрируют хорошую результативность в последних матчах, что обещает интересное противостояние с обилием голов.

    «Динамо» Загреб

    «Динамо» Загреб уверенно выступает на домашней арене, где не проигрывает в 14 из 15 последних матчей. Однако первый матч группового этапа против «Баварии» закончился сокрушительным поражением (2:9), что выявило серьезные проблемы в обороне команды. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила 16, что составляет в среднем 3.20 пропущенных гола за матч. Атакующий потенциал «Динамо» остается высоким, но слабая защита делает их уязвимыми даже против соперников среднего уровня.

    Последние матчи «Динамо» Загреб:

    • «Динамо» Загреб 5:1 «Локомотива» Загреб
    • Banjole 1:3 «Динамо» Загреб
    • «Славен» 4:1 «Динамо» Загреб
    • «Бавария» 9:2 «Динамо» Загреб
    • «Динамо» Загреб 0:1 «Хайдук» Сплит

    «Монако»

    «Монако» демонстрирует стабильную игру в текущем сезоне и одерживает победы в 4 последних матчах. Команда начала групповой этап Лиги чемпионов с победы над «Барселоной» (2:1), что стало важным достижением. В последних 5 матчах «Монако» забил 11 голов и пропустил всего 4, что указывает на хорошую организацию как в атаке, так и в обороне. Команда также стабильно забивает на протяжении 12 матчей подряд, что делает их фаворитами в предстоящей встрече.

    Последние матчи «Монако»:

    Личные встречи

    Команды встречаются впервые на официальном уровне, что добавляет дополнительную интригу в этот матч. Отсутствие опыта личных встреч может привести к более осторожному началу игры, но высокие показатели результативности обоих клубов предполагают большое количество голевых моментов.

    Статистика

    «Динамо» Загреб

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 3.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 16 голов
    • 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Монако»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Динамо» Загреб – «Монако»

    Обе команды показывают высокую результативность в последних матчах, но ключевым фактором станет оборонительная линия. «Монако» выглядит предпочтительнее, так как они пропускают гораздо меньше голов и умеют контролировать ход игры. «Динамо» Загреб, несмотря на свой атакующий потенциал, демонстрирует крайне слабую оборону, что сыграет на руку «Монако». Скорее всего, игра будет открытой, с обилием моментов, но гости добьются победы за счет более организованной игры.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Монако» – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы обеих команд и их способности забивать, наилучший вариант – победа «Монако» с разницей в два мяча.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Монако» за 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 11:45
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