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  • «Динамо» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Динамо» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 20:50
Динамо Загреб
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 2
Завершен
Монако
45+3' П. Сучич 66' М. Батурина
74' М. Салису 90' Д. Закария (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
(К) ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
80
Лукас Качавенда
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
70
Хуан Кордоба
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
3-3-3-1
33
Невистич
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
8
Сучич
18
Пьерр-Габриэль
27
Мишич
45
Адеми
20
Батурина
9
Петкович
4-1-1-3-1
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
22
Салису
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
36
Эмболо
20
Батурина
80
Качавенда
80
Качавенда
20
Батурина
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
12
Энрике
11
Уаттара
11
Уаттара
12
Энрике
2
Вандерсон
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
2
Вандерсон
8
Камара
15
Дьятта
15
Дьятта
8
Камара
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
10
Головин
9
Балогун
9
Балогун
10
Головин
Остались в запасе
Динамо Загреб
Монако
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
99
Радослав Майецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Динамо Загреб - Монако
5
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
16
Офсайды
2
2
Количество передач
319
520
Сейвы
2
1
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.14
1.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Загреб против «Монако», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Монако»

Динамо Загреб-Монако смотреть онлайн 2 октября

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако Динамо Загреб
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