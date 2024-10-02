02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Загреб
Динамо Загреб
3-3-3-1
33
Невистич
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
8
Сучич
18
Пьерр-Габриэль
27
Мишич
45
Адеми
20
Батурина
9
Петкович
4-1-1-3-1
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
22
Салису
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
36
Эмболо
20
Батурина
80
Качавенда
80
Качавенда
20
Батурина
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
12
Энрике
11
Уаттара
11
Уаттара
12
Энрике
2
Вандерсон
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
2
Вандерсон
8
Камара
15
Дьятта
15
Дьятта
8
Камара
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
10
Головин
9
Балогун
9
Балогун
10
Головин
Остались в запасе
Динамо Загреб
Монако
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
99
Радослав Майецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Динамо Загреб - Монако
5
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
16
Офсайды
2
2
Количество передач
319
520
Сейвы
2
1
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.14
1.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Загреб против «Монако», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»