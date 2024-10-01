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    • Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Бавария», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Бавария», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года

    2 октября 2024 года на стадионе «Вилла Парк» пройдет матч второго тура Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и «Баварией». Обе команды начали групповой этап с уверенных побед и постараются продолжить удачную серию. Встреча обещает быть зрелищной, так как обе команды отличаются высокой результативностью в последних играх.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» впечатляюще стартовала в Лиге чемпионов, разгромив «Янг Бойз» со счетом 3:0. Команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне, забивая 13 голов в последних 5 матчах. Средняя результативность составляет 2.60 гола за игру, что делает «Астон Виллу» серьезным соперником. Однако у команды есть слабости в защите: в 3 последних матчах они обязательно пропускали, что может стать проблемой против атакующей мощи «Баварии».

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    «Бавария»

    «Бавария» традиционно является одним из фаворитов Лиги чемпионов и подтвердила свой статус, разгромив «Динамо Загреб» (9:2) в первом туре. Команда забивает в каждом из последних 24 матчей, и их средняя результативность за последние 5 игр составляет 4.60 гола за матч. Немцы также активно используют свой прессинг и доминируют на поле, однако в трех последних играх они пропускали, что указывает на уязвимости в обороне. Несмотря на это, атакующий потенциал команды остается на высочайшем уровне, что делает их фаворитом в предстоящей встрече.

    Последние матчи «Баварии»:

    Личные встречи

    Это первая официальная встреча «Астон Виллы» и «Баварии» в европейских турнирах. Отсутствие истории личных встреч добавляет интригу в предстоящий поединок, так как команды будут стараться адаптироваться к стилю игры друг друга с первых минут.

    Статистика

    «Астон Вилла»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

    «Бавария»

    • Забивает в среднем: 4.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 23 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Бавария»

    Учитывая атакующую мощь обеих команд и их текущие формы, можно ожидать результативный матч. «Бавария» будет доминировать на поле, но «Астон Вилла» способна создавать угрозы за счет быстрых контратак. Немецкий клуб, скорее всего, выйдет победителем, учитывая их высокий класс и опыт игры в Лиге чемпионов. Однако «Астон Вилла» может воспользоваться ошибками в обороне «Баварии» и забить минимум один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Баварии» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая статистику и текущую форму команд, оптимальным вариантом будет победа «Баварии» с преимуществом в два мяча.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 11:34
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