Стогниенко прокомментирует матч Лиги чемпионов с дочерью

Okko разнообразит комментарий матчей еврокубков в этом сезоне.

Например, 2 октября встречу Лиги чемпионов «Астон Вилла» – «Бавария» Владимир Стогниенко прокомментирует со своей 15-летней дочерью Екатериной.

«Дорожка с семейным комментарием обогатит аудиторию футбольных трансляций, предлагая альтернативный и более свободный взгляд на игру», – считают в Okko.