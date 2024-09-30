Стогниенко прокомментирует матч Лиги чемпионов с дочерью

Okko разнообразит комментарий матчей еврокубков в этом сезоне.
Например, 2 октября встречу Лиги чемпионов «Астон Вилла» – «Бавария» Владимир Стогниенко прокомментирует со своей 15-летней дочерью Екатериной.
«Дорожка с семейным комментарием обогатит аудиторию футбольных трансляций, предлагая альтернативный и более свободный взгляд на игру», – считают в Okko.
- Сервис эксклюзивно транслирует еврокубки в России.
- Стогниенко комментировал финалы ЧМ и Евро.
- Ранее он работал на «Матч ТВ».
Источник: «Бомбардир»