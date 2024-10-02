02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-1-1-3-1
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
24
Онана
18
Тилеманс
17
Роджерс
41
Рэмзи
11
Филоджин
11
Уоткинс
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
17
Олисе
21
Коман
9
Кейн
Бэйли
22
Матсен
22
Матсен
Бэйли
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
41
Рэмзи
17
Бэйли
17
Бэйли
41
Рэмзи
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
3
Мин-Джэ
27
Горецка
27
Горецка
3
Мин-Джэ
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
27
Лаймер
11
Тель
11
Тель
27
Лаймер
Остались в запасе
Астон Вилла
Бавария
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Астон Вилла - Бавария
3
2
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
11
Нарушения
8
12
Офсайды
2
3
Количество передач
290
655
Сейвы
7
1
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.4
1.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Баварии», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»