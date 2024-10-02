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  • «Астон Вилла» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Астон Вилла» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 20:50
Астон Вилла
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бавария
79' Д. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К) ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Астон Вилла
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
24
Онана
18
Тилеманс
17
Роджерс
41
Рэмзи
11
Филоджин
11
Уоткинс
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
17
Олисе
21
Коман
9
Кейн
Бэйли
22
Матсен
22
Матсен
Бэйли
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
41
Рэмзи
17
Бэйли
17
Бэйли
41
Рэмзи
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
3
Мин-Джэ
27
Горецка
27
Горецка
3
Мин-Джэ
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
27
Лаймер
11
Тель
11
Тель
27
Лаймер
Остались в запасе
Астон Вилла
Бавария
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Астон Вилла - Бавария
3
2
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
11
Нарушения
8
12
Офсайды
2
3
Количество передач
290
655
Сейвы
7
1
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.4
1.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Баварии», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Бавария»

Астон Вилла-Бавария смотреть онлайн 2 октября

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Астон Вилла
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