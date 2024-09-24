25 сентября 2024 года на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» пройдет матч 7-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» примет «Хетафе». Фаворитом встречи является «Барселона», лидирующая в чемпионате, тогда как «Хетафе» находится в зоне вылета.
«Барселона»
«Барселона» демонстрирует уверенную форму, возглавляя таблицу Ла Лиги после 6 туров. Роберт Левандовски – главный бомбардир команды с 6 голами в 7 матчах. «Барселона» побеждает в 10 последних матчах турнира и является самой результативной командой с 22 голами в 6 играх. Команда стабильно забивает в каждом матче, что делает еe фаворитом на победу.
Последние матчи:
- «Вильярреал» 1:5 «Барселона»
- «Монако» 2:1 «Барселона» (Лига чемпионов)
- «Жирона» 1:4 «Барселона»
- «Барселона» 7:0 «Вальядолид»
- «Райо Вальекано» 1:2 «Барселона»
«Хетафе»
«Хетафе» в этом сезоне испытывает серьезные проблемы, находясь на 18 месте в турнирной таблице. Команда не выигрывает в последних 7 матчах, а лучшим бомбардиром является Крисантус Уче, который забил всего 1 гол в 6 матчах. За последние 5 игр «Хетафе» забила лишь 2 гола, что свидетельствует о проблемах в атаке.
Последние матчи:
- «Хетафе» 1:1 «Леганес»
- «Бетис» 2:1 «Хетафе»
- «Севилья» 1:0 «Хетафе»
- «Хетафе» 0:0 «Реал Сосьедад»
- «Хетафе» 0:0 «Райо Вальекано»
Личные встречи
«Барселона» имеет явное преимущество в личных встречах с «Хетафе». В последних 10 матчах «Барселона» одержала 6 побед, и не проигрывает этому сопернику в 7 матчах подряд. Последняя встреча завершилась разгромной победой каталонцев.
Последние встречи:
- «Барселона» 4:0 «Хетафе»
- «Хетафе» 0:0 «Барселона»
- «Хетафе» 0:0 «Барселона»
- «Барселона» 1:0 «Хетафе»
Статистика
«Барселона»:
- Забивает в среднем: 3.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 19 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах
«Хетафе»:
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Барселона» является безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. Учитывая текущее состояние обеих команд и результативность каталонцев, можно ожидать очередную уверенную победу «Барселоны». Проблемы «Хетафе» в атаке делают их шансы на успех минимальными.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Барселоны» – коэффициент 1.25
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.25.