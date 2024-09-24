25 сентября 2024 года на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» пройдет матч 7-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» примет «Хетафе». Фаворитом встречи является «Барселона», лидирующая в чемпионате, тогда как «Хетафе» находится в зоне вылета.

«Барселона»

«Барселона» демонстрирует уверенную форму, возглавляя таблицу Ла Лиги после 6 туров. Роберт Левандовски – главный бомбардир команды с 6 голами в 7 матчах. «Барселона» побеждает в 10 последних матчах турнира и является самой результативной командой с 22 голами в 6 играх. Команда стабильно забивает в каждом матче, что делает еe фаворитом на победу.

Последние матчи:

«Хетафе»

«Хетафе» в этом сезоне испытывает серьезные проблемы, находясь на 18 месте в турнирной таблице. Команда не выигрывает в последних 7 матчах, а лучшим бомбардиром является Крисантус Уче, который забил всего 1 гол в 6 матчах. За последние 5 игр «Хетафе» забила лишь 2 гола, что свидетельствует о проблемах в атаке.

Последние матчи:

Личные встречи

«Барселона» имеет явное преимущество в личных встречах с «Хетафе». В последних 10 матчах «Барселона» одержала 6 побед, и не проигрывает этому сопернику в 7 матчах подряд. Последняя встреча завершилась разгромной победой каталонцев.

Последние встречи:

Статистика

«Барселона»:

Забивает в среднем: 3.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 19 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

«Хетафе»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Барселона» является безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. Учитывая текущее состояние обеих команд и результативность каталонцев, можно ожидать очередную уверенную победу «Барселоны». Проблемы «Хетафе» в атаке делают их шансы на успех минимальными.

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселоны» – коэффициент 1.25

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.25.