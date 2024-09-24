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    • «Барселона» – «Хетафе»: прогноз на матч Ла Лиги – 25 сентября 2024

    «Барселона» – «Хетафе»: прогноз на матч Ла Лиги – 25 сентября 2024

    25 сентября 2024 года на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» пройдет матч 7-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» примет «Хетафе». Фаворитом встречи является «Барселона», лидирующая в чемпионате, тогда как «Хетафе» находится в зоне вылета.

    «Барселона»

    «Барселона» демонстрирует уверенную форму, возглавляя таблицу Ла Лиги после 6 туров. Роберт Левандовски – главный бомбардир команды с 6 голами в 7 матчах. «Барселона» побеждает в 10 последних матчах турнира и является самой результативной командой с 22 голами в 6 играх. Команда стабильно забивает в каждом матче, что делает еe фаворитом на победу.

    Последние матчи:

    «Хетафе»

    «Хетафе» в этом сезоне испытывает серьезные проблемы, находясь на 18 месте в турнирной таблице. Команда не выигрывает в последних 7 матчах, а лучшим бомбардиром является Крисантус Уче, который забил всего 1 гол в 6 матчах. За последние 5 игр «Хетафе» забила лишь 2 гола, что свидетельствует о проблемах в атаке.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Барселона» имеет явное преимущество в личных встречах с «Хетафе». В последних 10 матчах «Барселона» одержала 6 побед, и не проигрывает этому сопернику в 7 матчах подряд. Последняя встреча завершилась разгромной победой каталонцев.

    Последние встречи:

    • «Барселона» 4:0 «Хетафе»
    • «Хетафе» 0:0 «Барселона»
    • «Хетафе» 0:0 «Барселона»
    • «Барселона» 1:0 «Хетафе»

    Статистика

    «Барселона»:

    • Забивает в среднем: 3.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 19 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Хетафе»:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Барселона» является безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. Учитывая текущее состояние обеих команд и результативность каталонцев, можно ожидать очередную уверенную победу «Барселоны». Проблемы «Хетафе» в атаке делают их шансы на успех минимальными.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.25
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.25.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 11:44
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