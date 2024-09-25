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  • «Барселона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

«Барселона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

25 сентября 2024, 20:50
Барселона
25.09.2024, среда, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
19' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Педри
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Хетафе
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
17
Абдулайе Кейта
ЦФ
11
Коба да Коста
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
3-3-3-1
1
Пенья
24
Гарсия
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
23
Кунде
10
Ямаль
20
Торре
11
Рафинья
9
Левандовски
3-3-3-1
13
Сорья
25
Беррокаль
15
Альдрете
2
Джене
2
Иглесиас
21
Уче
20
Сола
25
Сантьяго
6
Милья
10
Аленья
23
Перес
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
5
Кубарси
22
Форт
22
Форт
5
Кубарси
9
Левандовски
8
Педри
8
Педри
9
Левандовски
20
Торре
9
Торрес
9
Торрес
20
Торре
2
Джене
15
Рико
15
Рико
2
Джене
21
Уче
91
Йылдырым
91
Йылдырым
21
Уче
20
Сола
17
Кейта
17
Кейта
20
Сола
10
Аленья
9
Майорал
9
Майорал
10
Аленья
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Барселона - Хетафе
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
4
15
Офсайды
5
7
Количество передач
625
170
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
54
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Хетафе», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Хетафе»

«Барселона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Барселона
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