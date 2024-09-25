25.09.2024, среда, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
3-3-3-1
1
Пенья
24
Гарсия
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
23
Кунде
10
Ямаль
20
Торре
11
Рафинья
9
Левандовски
3-3-3-1
13
Сорья
25
Беррокаль
15
Альдрете
2
Джене
2
Иглесиас
21
Уче
20
Сола
25
Сантьяго
6
Милья
10
Аленья
23
Перес
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
5
Кубарси
22
Форт
22
Форт
5
Кубарси
9
Левандовски
8
Педри
8
Педри
9
Левандовски
20
Торре
9
Торрес
9
Торрес
20
Торре
2
Джене
15
Рико
15
Рико
2
Джене
21
Уче
91
Йылдырым
91
Йылдырым
21
Уче
20
Сола
17
Кейта
17
Кейта
20
Сола
10
Аленья
9
Майорал
9
Майорал
10
Аленья
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Барселона - Хетафе
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
4
15
Офсайды
5
7
Количество передач
625
170
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
54
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Хетафе», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»