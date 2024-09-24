«Динамо» Киев – «Лацио»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на стадионе «Фолькспаркштадион» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором встретятся «Динамо» Киев и «Лацио». Ожидается интересное противостояние между командами, представляющими Украину и Италию, с обеих сторон сильными линиями атаки.
«Динамо» Киев
«Динамо» Киев показывает стабильные результаты в последних играх. Команда не проигрывает на протяжении 5 матчей, демонстрируя надежную оборону и уверенную игру в атаке. За последние 5 игр «Динамо» пропустило всего 2 гола, забив 7. Лучший бомбардир команды – Реймонд Адеола, который стабильно играет в атаке. «Динамо» продолжает улучшать форму, что позволяет им оставаться в числе лидеров украинского чемпионата.
Последние матчи:
- «Динамо» Киев 0:0 «Рух»
- «Динамо» Киев 3:1 «Ворскла»
- «Заря» 0:2 «Динамо» Киев
- «Динамо» Киев 1:0 ЛНЗ
- «Ред Булл» 1:1 «Динамо» Киев
«Лацио»
«Лацио» также демонстрирует неплохую форму, забивая в каждом из последних матчей. Однако, несмотря на результативность в атаке, их оборона не выглядит так же надежно – команда пропустила 8 голов в 5 последних играх. Тем не менее, итальянцы продолжают стабильно набирать очки и показывают сильный характер, что подтверждает их успешное выступление в Серии А.
Последние матчи:
- «Фиорентина» 2:1 «Лацио»
- «Лацио» 2:1 «Верона»
- «Лацио» 2:2 «Милан»
- «Удинезе» 2:1 «Лацио»
- «Лацио» 3:1 «Венеция»
Личные встречи
Последний раз команды встречались в Лиге Европы в 2018 году. В первом матче в Киеве «Лацио» победил со счетом 2:0, а в ответной игре команды сыграли вничью 2:2. «Лацио» показал превосходство в той дуэли, однако с тех пор прошло немало времени, и оба клуба изменились.
Статистика
- «Динамо» Киев забивает в среднем 1.40 гола за матч и пропускает 0.40.
- «Лацио» забивает в среднем 1.80 гола за матч и пропускает 1.60.
- «Динамо» не проигрывает в последних 5 матчах.
- «Лацио» забивает в 19 последних матчах подряд, но пропускает в 5 последних играх.
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать открытый и результативный матч. «Динамо» Киев покажет организованную игру в обороне, но «Лацио» будет давить своими атакующими усилиями. Вероятно, оба клуба смогут забить в этом матче, и исход встречи будет решаться в концовке.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа «Лацио» – коэффициент 2.20
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.