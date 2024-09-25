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  • «Динамо» Киев – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

«Динамо» Киев – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

25 сентября 2024, 20:50
Динамо К
25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
5' Б. Диа 34' Ф. Деле-Баширу 35' Б. Диа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
(К) ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
(К) ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
3
Себальос
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-1-3-1-2
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
4
Патрик
6
Ровелла
15
Весино
16
Деле-Баширу
3
Пеллегрини
9
Педро
22
Диа
17
Чауна
3
Себальос
40
Биловар
40
Биловар
3
Себальос
22
Кабаев
39
Герреро
39
Герреро
22
Кабаев
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
8
Пихаленок
18
Андриевский
18
Андриевский
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
45
Брагару
45
Брагару
7
Ярмоленко
4
Патрик
34
Хила
34
Хила
4
Патрик
17
Чауна
11
Исаксен
11
Исаксен
17
Чауна
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
16
Деле-Баширу
14
Нослин
14
Нослин
16
Деле-Баширу
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
Остались в запасе
Динамо К
Лацио
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Динамо К - Лацио
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
503
388
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Лацио», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Лацио»

«Динамо» Киев – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лацио Динамо К
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