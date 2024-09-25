25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
3
Себальос
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-1-3-1-2
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
4
Патрик
6
Ровелла
15
Весино
16
Деле-Баширу
3
Пеллегрини
9
Педро
22
Диа
17
Чауна
3
Себальос
40
Биловар
40
Биловар
3
Себальос
22
Кабаев
39
Герреро
39
Герреро
22
Кабаев
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
8
Пихаленок
18
Андриевский
18
Андриевский
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
45
Брагару
45
Брагару
7
Ярмоленко
4
Патрик
34
Хила
34
Хила
4
Патрик
17
Чауна
11
Исаксен
11
Исаксен
17
Чауна
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
16
Деле-Баширу
14
Нослин
14
Нослин
16
Деле-Баширу
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
Остались в запасе
Динамо К
Лацио
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Динамо К - Лацио
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
503
388
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Лацио», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»