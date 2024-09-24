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    • В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку

    В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку

    Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что новичка команды Антона Миранчука высоко оценивают как в раздевалке, так и на трибунах.

    «Антон – очень умный игрок. Его главная задача сейчас – освоиться в команде и найти взаимопонимание с новыми товарищами, которые высоко оценивают его способности. Они отмечают, что Миранчук – футболист высокого уровня.

    Болельщики «Сьона» настроены к Антону позитивно, но они пока не очень хорошо знают его. Для этого потребуется еще четыре-пять матчей. Но я уверен, что все будет в порядке, они его полюбят», – сказал Константин.

    • 28-летний Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента. Ранее истек его контракт с «Локомотивом».
    • Российский полузащитник стал самым высокооплачиваемым игроком в новой команде.
    • Он подписал контракт на 2 года и взял 10-й игровой номер. Его дебют состоялся 22 сентября.

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    Источник: Metaratings

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    24.09.2024 00:48
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