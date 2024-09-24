В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что новичка команды Антона Миранчука высоко оценивают как в раздевалке, так и на трибунах.

«Антон – очень умный игрок. Его главная задача сейчас – освоиться в команде и найти взаимопонимание с новыми товарищами, которые высоко оценивают его способности. Они отмечают, что Миранчук – футболист высокого уровня.

Болельщики «Сьона» настроены к Антону позитивно, но они пока не очень хорошо знают его. Для этого потребуется еще четыре-пять матчей. Но я уверен, что все будет в порядке, они его полюбят», – сказал Константин.