«Штутгарт» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на «МХП-Арене» пройдет матч 4-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Боруссией Дортмунд». Ожидается напряженная встреча двух атакующих команд, которые демонстрируют высокий уровень игры в начале сезона.
«Штутгарт»
«Штутгарт» начал сезон с ярких результатов, забив 16 голов в последних 5 матчах. Команда активно действует в атаке, но при этом страдает оборона – пропущено 8 голов за тот же период. В последних трех матчах Бундеслиги «Штутгарт» стабильно набирает очки и занимает 11-е место с 4 баллами. Эрмедин Демирович, забивший 4 гола в 6 матчах, стал ключевым игроком нападения. Однако стоит отметить, что команда пропустила в каждом из последних трех матчей Бундеслиги.
Последние матчи:
- «Боруссия М» 1:3 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 3:3 «Майнц»
- «Пройссен» 0:5 «Штутгарт» (Кубок)
- «Кайзерслаутерн» 1:4 «Штутгарт» (Товарищеский матч)
- «Штутгарт» 0:3 «Реал Мадрид» (Лига чемпионов)
«Боруссия» Д
«Боруссия Дортмунд» уверенно начала сезон, занимая 2-е место с 7 очками после 3 туров. Команда не проигрывает в 4 последних матчах в Бундеслиге и показывает высокую результативность – 13 голов в последних 5 играх. Джейми Гиттенс стал главным бомбардиром с 4 голами в 5 матчах. Оборона «Боруссии» также выглядит надeжно – команда пропустила всего 3 гола за последние 5 игр.
Последние матчи:
- «Реал» 3:1 «Боруссия Д» (Лига чемпионов)
- «Боруссия Д» 4:2 «Хайденхайм»
- «Вердер» 0:0 «Боруссия Д»
- «Феникс Любек» 1:4 «Боруссия Д» (Кубок)
- «Брюгге» 0:3 «Боруссия Д» (Лига чемпионов)
Личные встречи
Исторически «Штутгарт» имеет преимущество в последних встречах с «Боруссией Дортмунд», выиграв 3 последние очные встречи. Однако стоит учитывать, что многие из этих игр были крайне напряженными, а «Боруссия» в последних сезонах демонстрировала высокий уровень игры против команд из середины таблицы.
Последние встречи:
- «Боруссия Д» 0:1 «Штутгарт» (2024)
- «Штутгарт» 2:0 «Боруссия Д» (Кубок, 2023)
- «Штутгарт» 2:1 «Боруссия Д» (2023)
Статистика
«Штутгарт»:
- Забивает в среднем: 3.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 16 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
«Боруссия» Д:
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
Прогноз на матч
Обе команды находятся в хорошей форме, и матч обещает быть результативным. Однако «Боруссия Дортмунд» обладает более сбалансированным составом и сильной атакующей линией, что дает им небольшое преимущество. Учитывая слабую оборону «Штутгарта», гости могут воспользоваться этой уязвимостью и одержать победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Боруссия Д» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Боруссия Д» за коэффициент 1.85.