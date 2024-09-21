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    • «Штутгарт» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

    «Штутгарт» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на «МХП-Арене» пройдет матч 4-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Боруссией Дортмунд». Ожидается напряженная встреча двух атакующих команд, которые демонстрируют высокий уровень игры в начале сезона.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» начал сезон с ярких результатов, забив 16 голов в последних 5 матчах. Команда активно действует в атаке, но при этом страдает оборона – пропущено 8 голов за тот же период. В последних трех матчах Бундеслиги «Штутгарт» стабильно набирает очки и занимает 11-е место с 4 баллами. Эрмедин Демирович, забивший 4 гола в 6 матчах, стал ключевым игроком нападения. Однако стоит отметить, что команда пропустила в каждом из последних трех матчей Бундеслиги.

    Последние матчи:

    «Боруссия» Д

    «Боруссия Дортмунд» уверенно начала сезон, занимая 2-е место с 7 очками после 3 туров. Команда не проигрывает в 4 последних матчах в Бундеслиге и показывает высокую результативность – 13 голов в последних 5 играх. Джейми Гиттенс стал главным бомбардиром с 4 голами в 5 матчах. Оборона «Боруссии» также выглядит надeжно – команда пропустила всего 3 гола за последние 5 игр.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически «Штутгарт» имеет преимущество в последних встречах с «Боруссией Дортмунд», выиграв 3 последние очные встречи. Однако стоит учитывать, что многие из этих игр были крайне напряженными, а «Боруссия» в последних сезонах демонстрировала высокий уровень игры против команд из середины таблицы.

    Последние встречи:

    • «Боруссия Д» 0:1 «Штутгарт» (2024)
    • «Штутгарт» 2:0 «Боруссия Д» (Кубок, 2023)
    • «Штутгарт» 2:1 «Боруссия Д» (2023)

    Статистика

    «Штутгарт»:

    • Забивает в среднем: 3.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 16 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    «Боруссия» Д:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    Прогноз на матч

    Обе команды находятся в хорошей форме, и матч обещает быть результативным. Однако «Боруссия Дортмунд» обладает более сбалансированным составом и сильной атакующей линией, что дает им небольшое преимущество. Учитывая слабую оборону «Штутгарта», гости могут воспользоваться этой уязвимостью и одержать победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Боруссия Д» – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Боруссия Д» за коэффициент 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:46
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