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  • «Штутгарт» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Штутгарт» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 17:20
Штутгарт
22.09.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
5 : 1
Завершен
Боруссия Д
4' Д. Ундав 21' Э. Демирович 62' Э. Мийо 80' Э. Билал Туре 90' Д. Ундав
75' С. Гирасси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
18
Левелинг
9
Демирович
26
Ундав
4-2-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
4
Шлоттербек
3
Антон
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
8
Нмеча
14
Адейеми
9
Гирасси
7
Миттельштадт
91
Чейз
91
Чейз
7
Миттельштадт
24
Хабот
23
Загаду
23
Загаду
24
Хабот
9
Демирович
32
Ридер
32
Ридер
9
Демирович
6
Штиллер
10
Фюрих
10
Фюрих
6
Штиллер
4
Вагноман
19
Туре
19
Туре
4
Вагноман
14
Адейеми
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
14
Адейеми
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
8
Брандт
23
Джан
23
Джан
8
Брандт
8
Нмеча
11
Гиттенс
11
Гиттенс
8
Нмеча
13
Гросс
14
Мален
14
Мален
13
Гросс
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
33
Александер Майер
ВР
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
6
Офсайды
3
2
Количество передач
480
457
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.01
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Боруссии» Д, 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Боруссия» Д

Байер-Вольфсбург смотреть онлайн 22 сентября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Штутгарт
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