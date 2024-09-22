22.09.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
Германия. Бундеслига, 4 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
18
Левелинг
9
Демирович
26
Ундав
4-2-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
4
Шлоттербек
3
Антон
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
8
Нмеча
14
Адейеми
9
Гирасси
7
Миттельштадт
91
Чейз
91
Чейз
7
Миттельштадт
24
Хабот
23
Загаду
23
Загаду
24
Хабот
9
Демирович
32
Ридер
32
Ридер
9
Демирович
6
Штиллер
10
Фюрих
10
Фюрих
6
Штиллер
4
Вагноман
19
Туре
19
Туре
4
Вагноман
14
Адейеми
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
14
Адейеми
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
8
Брандт
23
Джан
23
Джан
8
Брандт
8
Нмеча
11
Гиттенс
11
Гиттенс
8
Нмеча
13
Гросс
14
Мален
14
Мален
13
Гросс
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
33
Александер Майер
ВР
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
6
Офсайды
3
2
Количество передач
480
457
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.01
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Боруссии» Д, 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»