Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль

В матче 4-го тура Бундеслиги «Штутгарт» дома одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 5:1.

Дубль у хозяев оформил Дениз Ундав. Также голы у «Штутгарта» забили Эрмедин Демирович, Энцо Мийо и Эль Билал Туре. Единственный мяч у гостей на счету Серу Гирасси.

Благодаря этой победе «Штутгарт» опередил «Боруссию» в турнирной таблице. Команда поднялась на 7-е место, а дортмундцы опустились на 8-ю строчку. У обоих клубов по 7 очков.

Германия. Бундеслига. 4-й тур

Штутгарт – Боруссия Д – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ундав, 4; 2:0 – Демирович, 21; 3:0 – Мийо, 62; 3:1 – Гирасси, 75; 4:1 – Билал Туре, 80; 5:1 – Ундав, 90.

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