21 сентября 2024 года на стадионе «Дойче Банк Парк» состоится матч 4-го тура Бундеслиги, где «Айнтрахт» примет «Боруссию» Менхенгладбах. Обе команды имеют сильные атакующие линии, и нас ожидает результативное противостояние.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает 6-е место после 3 туров, набрав 6 очков. Подопечные Дино Топпмеллера отличаются стабильной атакующей игрой, забив 11 голов за последние 5 матчей. Однако команда страдает от проблем в обороне – 8 пропущенных голов за тот же период. Лучший бомбардир команды – Омар Мармуш, у которого 3 гола в 4 матчах.

Последние матчи «Айнтрахта»:

«Боруссия» Менхенгладбах

Команда Джерардо Сеоане после 3 туров занимает 13-е место с 3 очками. Несмотря на неудачные результаты, «Боруссия» Менхенгладбах регулярно забивает – 10 голов за последние 5 матчей. В обороне, как и у соперника, наблюдаются проблемы: 7 пропущенных голов. Лучший бомбардир – Франк Онора с 2 голами в 4 матчах.

Последние матчи «Боруссии» Менхенгладбах:

Личные встречи

11.05.2024 – «Боруссия» Менхенгладбах 1:1 «Айнтрахт»

– «Боруссия» Менхенгладбах 1:1 «Айнтрахт» 20.12.2023 – «Айнтрахт» 2:1 «Боруссия» Менхенгладбах

– «Айнтрахт» 2:1 «Боруссия» Менхенгладбах 15.04.2023 – «Айнтрахт» 1:1 «Боруссия» Менхенгладбах

– «Айнтрахт» 1:1 «Боруссия» Менхенгладбах 22.10.2022 – «Боруссия» Менхенгладбах 1:3 «Айнтрахт»

Статистика команд

«Айнтрахт»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

«Боруссия» Менхенгладбах:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая атакующие возможности обеих команд, матч обещает быть результативным. «Айнтрахт» показывает лучшую форму на своем поле, а «Боруссия» Менхенгладбах регулярно забивает в последних встречах. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, а исход встречи может решиться за счет небольшого преимущества хозяев.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.20

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.