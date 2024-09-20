21 сентября 2024 года на стадионе «Дойче Банк Парк» состоится матч 4-го тура Бундеслиги, где «Айнтрахт» примет «Боруссию» Менхенгладбах. Обе команды имеют сильные атакующие линии, и нас ожидает результативное противостояние.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» занимает 6-е место после 3 туров, набрав 6 очков. Подопечные Дино Топпмеллера отличаются стабильной атакующей игрой, забив 11 голов за последние 5 матчей. Однако команда страдает от проблем в обороне – 8 пропущенных голов за тот же период. Лучший бомбардир команды – Омар Мармуш, у которого 3 гола в 4 матчах.
Последние матчи «Айнтрахта»:
- «Вольфсбург» 1:2 «Айнтрахт»
- «Айнтрахт» 3:1 «Хоффенхайм»
- «Боруссия» Д 2:0 «Айнтрахт»
- «Айнтрахт» 4:1 «Айнтрахт» Б (Кубок)
- «Валенсия» 3:2 «Айнтрахт» (товарищеский матч)
«Боруссия» Менхенгладбах
Команда Джерардо Сеоане после 3 туров занимает 13-е место с 3 очками. Несмотря на неудачные результаты, «Боруссия» Менхенгладбах регулярно забивает – 10 голов за последние 5 матчей. В обороне, как и у соперника, наблюдаются проблемы: 7 пропущенных голов. Лучший бомбардир – Франк Онора с 2 голами в 4 матчах.
Последние матчи «Боруссии» Менхенгладбах:
- «Боруссия» Менхенгладбах 1:3 «Штутгарт»
- «Бохум» 0:2 «Боруссия» Менхенгладбах
- «Боруссия» Менхенгладбах 2:3 «Байер»
- «Эрцгебирге» 1:3 «Боруссия» Менхенгладбах (Кубок)
- «Боруссия» Менхенгладбах 2:0 «Страсбур» (товарищеский матч)
Личные встречи
- 11.05.2024 – «Боруссия» Менхенгладбах 1:1 «Айнтрахт»
- 20.12.2023 – «Айнтрахт» 2:1 «Боруссия» Менхенгладбах
- 15.04.2023 – «Айнтрахт» 1:1 «Боруссия» Менхенгладбах
- 22.10.2022 – «Боруссия» Менхенгладбах 1:3 «Айнтрахт»
Статистика команд
«Айнтрахт»:
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах
«Боруссия» Менхенгладбах:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая атакующие возможности обеих команд, матч обещает быть результативным. «Айнтрахт» показывает лучшую форму на своем поле, а «Боруссия» Менхенгладбах регулярно забивает в последних встречах. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, а исход встречи может решиться за счет небольшого преимущества хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.20
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.