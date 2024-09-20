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    • Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Боруссия» М 21 сентября 2024 года

    Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Боруссия» М 21 сентября 2024 года

    21 сентября 2024 года на стадионе «Дойче Банк Парк» состоится матч 4-го тура Бундеслиги, где «Айнтрахт» примет «Боруссию» Менхенгладбах. Обе команды имеют сильные атакующие линии, и нас ожидает результативное противостояние.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает 6-е место после 3 туров, набрав 6 очков. Подопечные Дино Топпмеллера отличаются стабильной атакующей игрой, забив 11 голов за последние 5 матчей. Однако команда страдает от проблем в обороне – 8 пропущенных голов за тот же период. Лучший бомбардир команды – Омар Мармуш, у которого 3 гола в 4 матчах.

    Последние матчи «Айнтрахта»:

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Команда Джерардо Сеоане после 3 туров занимает 13-е место с 3 очками. Несмотря на неудачные результаты, «Боруссия» Менхенгладбах регулярно забивает – 10 голов за последние 5 матчей. В обороне, как и у соперника, наблюдаются проблемы: 7 пропущенных голов. Лучший бомбардир – Франк Онора с 2 голами в 4 матчах.

    Последние матчи «Боруссии» Менхенгладбах:

    Личные встречи

    • 11.05.2024 – «Боруссия» Менхенгладбах 1:1 «Айнтрахт»
    • 20.12.2023 – «Айнтрахт» 2:1 «Боруссия» Менхенгладбах
    • 15.04.2023 – «Айнтрахт» 1:1 «Боруссия» Менхенгладбах
    • 22.10.2022 – «Боруссия» Менхенгладбах 1:3 «Айнтрахт»

    Статистика команд

    «Айнтрахт»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Боруссия» Менхенгладбах:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая атакующие возможности обеих команд, матч обещает быть результативным. «Айнтрахт» показывает лучшую форму на своем поле, а «Боруссия» Менхенгладбах регулярно забивает в последних встречах. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, а исход встречи может решиться за счет небольшого преимущества хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.20

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 13:32
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