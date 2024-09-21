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  • «Айнтрахт» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Айнтрахт» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 18:20
Айнтрахт
21.09.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
31' Х. Ларссон 80' О. Мармуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
20
Рокко Райц
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Сантос
3
Тута
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
15
Ларссон
8
Шаиби
7
Кнауфф
22
Экитике
22
Мармуш
4-1-1-3-1
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
20
Райц
11
Н'Гуму
7
Штегер
25
Хак
11
Кляйнденст
22
Мармуш
27
Нкунку
27
Нкунку
22
Мармуш
15
Ларссон
81
Дауд
81
Дауд
15
Ларссон
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
8
Шаиби
29
Эбимбе
29
Эбимбе
8
Шаиби
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
20
Райц
10
Нойхаус
10
Нойхаус
20
Райц
5
Вайгль
16
Сандер
16
Сандер
5
Вайгль
11
Н'Гуму
70
Чванчара
70
Чванчара
11
Н'Гуму
25
Хак
14
Плеа
14
Плеа
25
Хак
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
1
1
Всего ударов по воротам
19
25
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
367
639
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
7
12
Удары из пределов штрафной
13
16
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
2.76
1.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Боруссии» М, 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Боруссия»

«Айнтрахт» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Айнтрахт
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