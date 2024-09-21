21.09.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-1-2-2-1
40
Сантос
3
Тута
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
15
Ларссон
8
Шаиби
7
Кнауфф
22
Экитике
22
Мармуш
4-1-1-3-1
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
20
Райц
11
Н'Гуму
7
Штегер
25
Хак
11
Кляйнденст
22
Мармуш
27
Нкунку
27
Нкунку
22
Мармуш
15
Ларссон
81
Дауд
81
Дауд
15
Ларссон
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
8
Шаиби
29
Эбимбе
29
Эбимбе
8
Шаиби
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
20
Райц
10
Нойхаус
10
Нойхаус
20
Райц
5
Вайгль
16
Сандер
16
Сандер
5
Вайгль
11
Н'Гуму
70
Чванчара
70
Чванчара
11
Н'Гуму
25
Хак
14
Плеа
14
Плеа
25
Хак
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
1
1
Всего ударов по воротам
19
25
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
367
639
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
7
12
Удары из пределов штрафной
13
16
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
2.76
1.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Боруссии» М, 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Боруссия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»