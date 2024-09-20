«Саутгемптон» – «Ипсвич»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» примет «Ипсвич». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и этот матч станет важным для их борьбы за выход из зоны вылета.
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» начал сезон неудачно, потерпев четыре поражения подряд. Команда занимает 19-е место в Премьер-лиге с 0 очками. Несмотря на проблемы в обороне, где команда пропустила 11 голов в последних 5 матчах, атакующая линия действует неплохо, забив 7 мячей за тот же период. Лучший бомбардир клуба – Кэмерон Арчер, на его счету 2 гола в 5 играх. Однако проблемы с дисциплиной и неуверенная игра в защите делают команду уязвимой.
Последние матчи:
- «Эвертон» 1:1 «Саутгемптон» (Кубок Лиги, победа по пенальти)
- «Саутгемптон» 0:3 «Манчестер Юнайтед»
- «Брентфорд» 3:1 «Саутгемптон»
- «Кардифф» 3:5 «Саутгемптон» (Кубок Лиги)
- «Саутгемптон» 0:1 «Ноттингем Форест»
«Ипсвич»
«Ипсвич» также испытывает трудности в новом сезоне, занимая 17-е место с 2 очками после 4 туров. Команда не может выиграть уже в 4 матчах подряд. В атаке «Ипсвич» не отличается стабильностью, забив всего 4 гола в последних 5 играх. Главная угроза для соперников – Конор Чаплин, у которого 1 гол в 5 матчах. Оборона также оставляет желать лучшего – 9 пропущенных голов за 5 игр говорят о слабой защите.
Последние матчи:
- «Брайтон» 0:0 «Ипсвич»
- «Ипсвич» 1:1 «Фулхэм»
- «Уимблдон» 2:2 «Ипсвич» (Кубок Лиги, поражение по пенальти)
- «Манчестер Сити» 4:1 «Ипсвич»
- «Ипсвич» 0:2 «Ливерпуль»
Личные встречи
Исторически встречи между «Саутгемптоном» и «Ипсвичем» проходят на равных, однако «Ипсвич» выиграл последнюю встречу в апреле 2024 года со счетом 3:2. «Саутгемптон» одержал победу в предыдущих матчах Кубка, что делает этот матч еще более непредсказуемым.
Последние встречи:
- «Ипсвич» 3:2 «Саутгемптон» (Чемпионшип, 2024)
- «Саутгемптон» 0:1 «Ипсвич» (Чемпионшип, 2023)
- «Ипсвич» 0:1 «Саутгемптон» (Кубок, 2015)
Статистика
«Саутгемптон»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
- 4 поражения, 1 победа в последних 5 матчах
«Ипсвич»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды демонстрируют нестабильные результаты, однако «Саутгемптон» имеет больше атакующих ресурсов, что может стать решающим фактором. «Ипсвич» также не в лучшей форме и имеет проблемы в обороне, что может привести к доминированию хозяев поля.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Саутгемптона» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Саутгемптона» за коэффициент 2.10.