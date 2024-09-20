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    • «Саутгемптон» – «Ипсвич»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    «Саутгемптон» – «Ипсвич»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» примет «Ипсвич». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и этот матч станет важным для их борьбы за выход из зоны вылета.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» начал сезон неудачно, потерпев четыре поражения подряд. Команда занимает 19-е место в Премьер-лиге с 0 очками. Несмотря на проблемы в обороне, где команда пропустила 11 голов в последних 5 матчах, атакующая линия действует неплохо, забив 7 мячей за тот же период. Лучший бомбардир клуба – Кэмерон Арчер, на его счету 2 гола в 5 играх. Однако проблемы с дисциплиной и неуверенная игра в защите делают команду уязвимой.

    Последние матчи:

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» также испытывает трудности в новом сезоне, занимая 17-е место с 2 очками после 4 туров. Команда не может выиграть уже в 4 матчах подряд. В атаке «Ипсвич» не отличается стабильностью, забив всего 4 гола в последних 5 играх. Главная угроза для соперников – Конор Чаплин, у которого 1 гол в 5 матчах. Оборона также оставляет желать лучшего – 9 пропущенных голов за 5 игр говорят о слабой защите.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически встречи между «Саутгемптоном» и «Ипсвичем» проходят на равных, однако «Ипсвич» выиграл последнюю встречу в апреле 2024 года со счетом 3:2. «Саутгемптон» одержал победу в предыдущих матчах Кубка, что делает этот матч еще более непредсказуемым.

    Последние встречи:

    • «Ипсвич» 3:2 «Саутгемптон» (Чемпионшип, 2024)
    • «Саутгемптон» 0:1 «Ипсвич» (Чемпионшип, 2023)
    • «Ипсвич» 0:1 «Саутгемптон» (Кубок, 2015)

    Статистика

    «Саутгемптон»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 4 поражения, 1 победа в последних 5 матчах

    «Ипсвич»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды демонстрируют нестабильные результаты, однако «Саутгемптон» имеет больше атакующих ресурсов, что может стать решающим фактором. «Ипсвич» также не в лучшей форме и имеет проблемы в обороне, что может привести к доминированию хозяев поля.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Саутгемптона» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Саутгемптона» за коэффициент 2.10.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 11:35
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