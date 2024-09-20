«Саутгемптон» – «Ипсвич»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» примет «Ипсвич». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и этот матч станет важным для их борьбы за выход из зоны вылета.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» начал сезон неудачно, потерпев четыре поражения подряд. Команда занимает 19-е место в Премьер-лиге с 0 очками. Несмотря на проблемы в обороне, где команда пропустила 11 голов в последних 5 матчах, атакующая линия действует неплохо, забив 7 мячей за тот же период. Лучший бомбардир клуба – Кэмерон Арчер, на его счету 2 гола в 5 играх. Однако проблемы с дисциплиной и неуверенная игра в защите делают команду уязвимой.

Последние матчи:

«Ипсвич» также испытывает трудности в новом сезоне, занимая 17-е место с 2 очками после 4 туров. Команда не может выиграть уже в 4 матчах подряд. В атаке «Ипсвич» не отличается стабильностью, забив всего 4 гола в последних 5 играх. Главная угроза для соперников – Конор Чаплин, у которого 1 гол в 5 матчах. Оборона также оставляет желать лучшего – 9 пропущенных голов за 5 игр говорят о слабой защите.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически встречи между «Саутгемптоном» и «Ипсвичем» проходят на равных, однако «Ипсвич» выиграл последнюю встречу в апреле 2024 года со счетом 3:2. «Саутгемптон» одержал победу в предыдущих матчах Кубка, что делает этот матч еще более непредсказуемым.

Последние встречи:

«Ипсвич» 3:2 «Саутгемптон» (Чемпионшип, 2024)

«Саутгемптон» 0:1 «Ипсвич» (Чемпионшип, 2023)

«Ипсвич» 0:1 «Саутгемптон» (Кубок, 2015)

Статистика

«Саутгемптон»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

4 поражения, 1 победа в последних 5 матчах

«Ипсвич»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют нестабильные результаты, однако «Саутгемптон» имеет больше атакующих ресурсов, что может стать решающим фактором. «Ипсвич» также не в лучшей форме и имеет проблемы в обороне, что может привести к доминированию хозяев поля.

Рекомендации для ставок:

Победа «Саутгемптона» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Саутгемптона» за коэффициент 2.10.