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    Гвардиола прокомментировал ничью «Сити» с «Брентфордом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в эфире TNT Sports подвел итоги гостевого матча 21-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (2:2).

    – Мы немного разочарованы, мы не смогли удержать победный счет, поведя 2:0, и не смогли завершить игру с нужным результатом. Сегодня мы принимали не лучшие решения на финальной трети поля.

    Учитывая отсутствие центральных защитников, Родри и многих других факторов, мы просто не в лучшем состоянии и принимали не самые правильные решения. Это нормально, на этом стадионе непросто играть. К сожалению, победить не удалось.

    – Вы довольны набранным очком?

    – Ага. Что есть – то есть.

    – Почему вашей команде не удается удерживать победный счет?

    – Я не знаю, такое может случаться и порой случается. Надо немного лучше контролировать игру, но сегодня было не так уж плохо.

    • Дубль у «Манчестер Сити» сделал Фил Фоден, отличившийся на 66-й и 78-й минутах. У «Брентфорда» голы забили Йоанн Висса на 82-й и Кристиан Нергор на 90+2-й.
    • «Горожане» занимают 6-е место в АПЛ с 35 очками после 21 матча. «Брентфорд» идет 10-м с 28 баллами.

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    Источник: BBC

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    15.01.2025 08:00
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