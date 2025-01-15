Гвардиола прокомментировал ничью «Сити» с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в эфире TNT Sports подвел итоги гостевого матча 21-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (2:2).
– Мы немного разочарованы, мы не смогли удержать победный счет, поведя 2:0, и не смогли завершить игру с нужным результатом. Сегодня мы принимали не лучшие решения на финальной трети поля.
Учитывая отсутствие центральных защитников, Родри и многих других факторов, мы просто не в лучшем состоянии и принимали не самые правильные решения. Это нормально, на этом стадионе непросто играть. К сожалению, победить не удалось.
– Вы довольны набранным очком?
– Ага. Что есть – то есть.
– Почему вашей команде не удается удерживать победный счет?
– Я не знаю, такое может случаться и порой случается. Надо немного лучше контролировать игру, но сегодня было не так уж плохо.
- Дубль у «Манчестер Сити» сделал Фил Фоден, отличившийся на 66-й и 78-й минутах. У «Брентфорда» голы забили Йоанн Висса на 82-й и Кристиан Нергор на 90+2-й.
- «Горожане» занимают 6-е место в АПЛ с 35 очками после 21 матча. «Брентфорд» идет 10-м с 28 баллами.