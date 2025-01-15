Мареска высказался о ничьей «Челси» с «Борнмутом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска в интервью TNT Sports подвел итоги домашнего матча 21-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:2).
– Думаю, что мы заслуживали гораздо большего, особенно в первом тайме. Таков футбол. Плохо, что наша игра изменилась после пропущенного мяча. Мы отступили.
Конечно, важнее всего создавать моменты. В последних четырех или пяти матчах такое случалось много раз – мы не забиваем, а затем пропускаем. Сегодня мы сбавили обороты, пропустив с пенальти, это необходимо исправить.
– Стоило ли удалить Дэвида Брукса [за фол на Кукурелье]?
– Думаю, да. Надеюсь, в будущем нам повезет больше.
- Голы у «Челси» забили Коул Палмер на 13-й минуте и Рис Джеймс на 90+5-й. У «Борнмута» отличились Джастин Клюйверт на 50-й (с пенальти) и Антуан Семеньо на 68-й.
- «Челси» идет в АПЛ 4-м с 37 очками после 21 матча. «Борнмут» находится на 7-й позиции с 34 баллами.