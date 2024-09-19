Президент «Сьона» Кристиан Константин посетовал на чрезмерное внимание от российских СМИ после подписания Антона Миранчука.

«Я, должно быть, получил добрых 50 звонков от российских журналистов. Они все хотят знать, как нам удалось подписать Миранчука.

Все эти журналисты демонстрировали показной интерес. Они говорят, что «Сьон» – хорошая отправная точка для карьеры Миранчука в Западной Европе. Для них Антон талантливее своего брата-близнеца Алексея.

С помощью искусственного интеллекта русские журналисты даже «заставили» меня говорить по-русски, сохраняя мой акцент. Я должен сказать, это очень странно», – заявил Константин.