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    Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов

    Президент «Сьона» Кристиан Константин посетовал на чрезмерное внимание от российских СМИ после подписания Антона Миранчука.

    «Я, должно быть, получил добрых 50 звонков от российских журналистов. Они все хотят знать, как нам удалось подписать Миранчука.

    Все эти журналисты демонстрировали показной интерес. Они говорят, что «Сьон» – хорошая отправная точка для карьеры Миранчука в Западной Европе. Для них Антон талантливее своего брата-близнеца Алексея.

    С помощью искусственного интеллекта русские журналисты даже «заставили» меня говорить по-русски, сохраняя мой акцент. Я должен сказать, это очень странно», – заявил Константин.

    • 28-летний Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента. Ранее истек его контракт с «Локомотивом».
    • Российский полузащитник стал самым высокооплачиваемым игроком в новой команде.
    • Он подписал контракт на 2 года и взял 10-й игровой номер.

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    Источник: Sport24

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    19.09.2024 17:48
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1726758513
    ну тупые, что с них возьмёшь...
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    7:1
    1726758686
    да п*доры они все © скорее всего, родом из химок, деревянными членами там торговали ©
    Ответить
    NewLife
    1726758845
    Проходят курсы подготовки на Бомбардире и в помойках типа рб спорт))
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    Спартач80
    1726763076
    Школа Газпром медиа....
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