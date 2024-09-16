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    • Генич: «Для меня каждый матч РПЛ сродни сексуальному оргазму»

    Генич: «Для меня каждый матч РПЛ сродни сексуальному оргазму»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заверил, что получает удовольствие от работы на РПЛ.

    – Почему ты стонал во время матча «Химки» – ЦСКА?

    – Для меня каждый матч РПЛ сродни сексуальному оргазму. Есть сексуальные передачи, удары, есть сексуальный футбол. Я тащусь от РПЛ. Поэтому порой какие-то действия игроков вызывают у меня эмоциональные стоны.

    Там была шикарная передача Виктора Давилы на Тамерлана Мусаева. Я готов и дальше вслед за Руудом Гуллитом нести знамя сексуальности в футболе.

    • Генич комментирует футбол с 2006 года.
    • На «Матч ТВ» Константин со дня основания канала в 2015 году.
    • По итогам прошлого сезона РПЛ Генич был признан лучшим комментатором.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    16.09.2024 20:23
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    Комментарии (8)
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    VVM1964
    1726512018
    Извращенец !!! ...
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    DOCTOR PENALTY
    1726514185
    В общем, обкончал всю студию, противный. )""
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    Красногвардейчик
    1726514222
    Пи.дор оказывается и анани.ст
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    Спартач80
    1726514946
    Напихайте ему короче полную жопу мячей.
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    evgevg13
    1726520680
    Жаль мало кто тащится от комментариев Генича
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    Oldtrafford83
    1726548279
    По тебе видно что не футбол комментируешь, извращуга!
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    FRZZ
    1726553058
    Каждый сходит с ума по своему...
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    zigbert
    1726575923
    Вот тут его и понесло. Видимо находится в своей стихии.
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