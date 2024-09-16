Генич: «Для меня каждый матч РПЛ сродни сексуальному оргазму»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заверил, что получает удовольствие от работы на РПЛ.

– Почему ты стонал во время матча «Химки» – ЦСКА?

– Для меня каждый матч РПЛ сродни сексуальному оргазму. Есть сексуальные передачи, удары, есть сексуальный футбол. Я тащусь от РПЛ. Поэтому порой какие-то действия игроков вызывают у меня эмоциональные стоны.

Там была шикарная передача Виктора Давилы на Тамерлана Мусаева. Я готов и дальше вслед за Руудом Гуллитом нести знамя сексуальности в футболе.