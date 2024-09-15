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    • «Парма» – «Удинезе»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 16 сентября 2024

    «Парма» – «Удинезе»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 16 сентября 2024

    16 сентября 2024 года на стадионе «Эннио Тардини» пройдет матч 4-го тура Серии А, в котором «Парма» примет «Удинезе». Оба коллектива демонстрируют неплохие результаты в последних матчах, и встреча обещает быть интересной.

    «Парма»

    «Парма» занимает 10-е место с 4 очками после 3 туров. Команда хорошо стартовала, но стабильно пропускает в последних матчах, что может стать уязвимым местом в игре против сильного соперника. Лучший бомбардир команды – Деннис Ман, который уже забил 2 мяча в 4 матчах. В последних 5 играх «Парма» забила 8 голов и пропустила 6, что свидетельствует о достаточно хорошей атаке, но и о нестабильной обороне.

    Последние матчи «Пармы»:

    «Удинезе»

    «Удинезе» находится на 4-й строчке с 7 очками после 3 туров. Команда уверенно начала сезон и не проигрывает в последних 8 матчах. Защита «Удинезе» смотрится стабильно, а атака достаточно результативна, в чем заслуга их лидера – Бреннера, который уже забил 2 мяча в 4 матчах. В последних 5 играх «Удинезе» забила 8 голов и пропустила лишь 3.

    Последние матчи «Удинезе»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах преимущество на стороне «Пармы», которая не проигрывает «Удинезе» в 6 из 8 последних матчей. Однако «Удинезе» показывает стабильную результативность, забивая в 4 последних матчах против «Пармы».

    Личные встречи:

    • «Парма» 2:2 «Удинезе» (2021)
    • «Удинезе» 3:2 «Парма» (2020)
    • «Парма» 2:0 «Удинезе» (2020)

    Статистика

    «Парма»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Удинезе»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 голов
    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды демонстрируют неплохую форму, однако «Удинезе» выглядит более стабильным как в атаке, так и в обороне. «Парма» будет играть дома, что придаст ей уверенности, но с учетом текущих результатов «Удинезе», шансы гостей на успех выше.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Удинезе» – коэффициент 2.10
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Удинезе» за коэффициент 2.10.

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    «Парма» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 10:55
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