«Парма» – «Удинезе»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 16 сентября 2024

16 сентября 2024 года на стадионе «Эннио Тардини» пройдет матч 4-го тура Серии А, в котором «Парма» примет «Удинезе». Оба коллектива демонстрируют неплохие результаты в последних матчах, и встреча обещает быть интересной.
«Парма»
«Парма» занимает 10-е место с 4 очками после 3 туров. Команда хорошо стартовала, но стабильно пропускает в последних матчах, что может стать уязвимым местом в игре против сильного соперника. Лучший бомбардир команды – Деннис Ман, который уже забил 2 мяча в 4 матчах. В последних 5 играх «Парма» забила 8 голов и пропустила 6, что свидетельствует о достаточно хорошей атаке, но и о нестабильной обороне.
Последние матчи «Пармы»:
- «Наполи» 2:1 «Парма»
- «Парма» 2:1 «Милан»
- «Парма» 1:1 «Фиорентина»
- «Парма» 0:1 «Палермо»
- «Парма» 4:1 «Аталанта»
«Удинезе»
«Удинезе» находится на 4-й строчке с 7 очками после 3 туров. Команда уверенно начала сезон и не проигрывает в последних 8 матчах. Защита «Удинезе» смотрится стабильно, а атака достаточно результативна, в чем заслуга их лидера – Бреннера, который уже забил 2 мяча в 4 матчах. В последних 5 играх «Удинезе» забила 8 голов и пропустила лишь 3.
Последние матчи «Удинезе»:
- «Удинезе» 1:0 «Комо»
- «Удинезе» 2:1 «Лацио»
- «Болонья» 1:1 «Удинезе»
- «Удинезе» 4:0 «Авеллино»
- «Аль-Хилаль» 1:0 «Удинезе»
Личные встречи
В последних очных встречах преимущество на стороне «Пармы», которая не проигрывает «Удинезе» в 6 из 8 последних матчей. Однако «Удинезе» показывает стабильную результативность, забивая в 4 последних матчах против «Пармы».
Личные встречи:
- «Парма» 2:2 «Удинезе» (2021)
- «Удинезе» 3:2 «Парма» (2020)
- «Парма» 2:0 «Удинезе» (2020)
Статистика
«Парма»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
«Удинезе»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 голов
- 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды демонстрируют неплохую форму, однако «Удинезе» выглядит более стабильным как в атаке, так и в обороне. «Парма» будет играть дома, что придаст ей уверенности, но с учетом текущих результатов «Удинезе», шансы гостей на успех выше.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Удинезе» – коэффициент 2.10
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Удинезе» за коэффициент 2.10.