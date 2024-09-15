«Парма» – «Удинезе»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 16 сентября 2024

16 сентября 2024 года на стадионе «Эннио Тардини» пройдет матч 4-го тура Серии А, в котором «Парма» примет «Удинезе». Оба коллектива демонстрируют неплохие результаты в последних матчах, и встреча обещает быть интересной.

«Парма»

«Парма» занимает 10-е место с 4 очками после 3 туров. Команда хорошо стартовала, но стабильно пропускает в последних матчах, что может стать уязвимым местом в игре против сильного соперника. Лучший бомбардир команды – Деннис Ман, который уже забил 2 мяча в 4 матчах. В последних 5 играх «Парма» забила 8 голов и пропустила 6, что свидетельствует о достаточно хорошей атаке, но и о нестабильной обороне.

Последние матчи «Пармы»:

«Удинезе»

«Удинезе» находится на 4-й строчке с 7 очками после 3 туров. Команда уверенно начала сезон и не проигрывает в последних 8 матчах. Защита «Удинезе» смотрится стабильно, а атака достаточно результативна, в чем заслуга их лидера – Бреннера, который уже забил 2 мяча в 4 матчах. В последних 5 играх «Удинезе» забила 8 голов и пропустила лишь 3.

Последние матчи «Удинезе»:

Личные встречи

В последних очных встречах преимущество на стороне «Пармы», которая не проигрывает «Удинезе» в 6 из 8 последних матчей. Однако «Удинезе» показывает стабильную результативность, забивая в 4 последних матчах против «Пармы».

Личные встречи:

Статистика

«Парма»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

«Удинезе»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 голов

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют неплохую форму, однако «Удинезе» выглядит более стабильным как в атаке, так и в обороне. «Парма» будет играть дома, что придаст ей уверенности, но с учетом текущих результатов «Удинезе», шансы гостей на успех выше.

Рекомендации для ставок:

Победа «Удинезе» – коэффициент 2.10

Обе забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Удинезе» за коэффициент 2.10.