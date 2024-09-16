16.09.2024, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-1-1-3-1
1
Чичисола
26
Кулибали
40
Балог
3
Циркати
15
Дель Прато
19
Сом
80
Бернабе
7
Михаила
27
Ман
22
Кансельери
14
Бонни
3-3-2-1-1
40
Окойе
17
Джаннетти
31
Кристенсен
24
Бийол
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
22
Пайеро
4
Ловрич
10
Товен
20
Лукка
22
Кансельери
16
Кейта
16
Кейта
22
Кансельери
40
Балог
18
Эно
18
Эно
40
Балог
19
Сом
23
Эрнани
23
Эрнани
19
Сом
7
Михаила
3
Камара
3
Камара
7
Михаила
27
Ман
11
Альмквист
11
Альмквист
27
Ман
17
Джаннетти
27
Кабаселе
27
Кабаселе
17
Джаннетти
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
4
Ловрич
6
Саррага
6
Саррага
4
Ловрич
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
10
Товен
20
Бреннер
20
Бреннер
10
Товен
Остались в запасе
Парма
Удинезе
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Парма - Удинезе
1
1
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
18
Офсайды
2
4
Количество передач
423
453
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.83
2.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Удинезе», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bеttery».
Источник: «Бомбардир»