«Ворскла» – «Рух»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Ворскла им. Алексея Бутовского» состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины между «Ворсклой» и «Рухом». Оба клуба показывают разные результаты на старте сезона, что добавляет интриги в это противостояние.
«Ворскла»
Главный тренер: Сергей Долганский
«Ворскла» после 5 туров занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками. Команда успешно выиграла 3 последние матча и продемонстрировала надежную игру в обороне, не пропустив в этих встречах. За последние 5 матчей «Ворскла» забила 7 голов и пропустила столько же, что даeт в среднем 1.4 гола за матч как в атаке, так и в защите.
Последние матчи:
- «Карпаты» 1:1 «Ворскла»
- «Ворскла» 2:0 «Оболонь»
- «Левый берег» 0:3 «Ворскла»
«Рух»
Главный тренер: Виталий Пономарeв
«Рух» демонстрирует впечатляющие результаты на старте сезона, занимая 3-е место с 9 очками. В последних 5 матчах команда проиграла лишь однажды, но забила 15 голов, что свидетельствует о мощной атаке. В то же время «Рух» пропустил всего 3 мяча, что делает его оборону одной из лучших на данном этапе сезона.
Последние матчи:
Личные встречи
В последних встречах между «Ворсклой» и «Рухом» команды обменивались победами. Последний матч в декабре 2023 года завершился ничьей 1:1. Команды часто играют вничью, что добавляет неопределeнности в предстоящий матч.
Последние встречи:
- «Ворскла» 1:1 «Рух» (2023)
- «Рух» 4:1 «Ворскла» (2023)
- «Рух» 1:1 «Ворскла» (2023)
Статистика
- «Ворскла»: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах.
- «Рух»: 4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах.
- «Ворскла» забила 7 голов и пропустила 7 в последних 5 матчах.
- «Рух» забил 15 голов и пропустил 3 в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
«Рух» выглядит фаворитом предстоящего матча благодаря своей мощной атаке и надeжной игре в обороне. Однако «Ворскла» показывает стабильные результаты в последних матчах и будет стремиться к тому, чтобы продолжить свою серию без поражений. Ожидается упорное противостояние с вероятностью обмена голами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Руха» – коэффициент 2.30
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Руха» за коэффициент 2.30.