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    • «Ворскла» – «Рух»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 15 сентября 2024

    «Ворскла» – «Рух»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 15 сентября 2024

    15 сентября 2024 года на стадионе «Ворскла им. Алексея Бутовского» состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины между «Ворсклой» и «Рухом». Оба клуба показывают разные результаты на старте сезона, что добавляет интриги в это противостояние.

    «Ворскла»

    Главный тренер: Сергей Долганский

    «Ворскла» после 5 туров занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками. Команда успешно выиграла 3 последние матча и продемонстрировала надежную игру в обороне, не пропустив в этих встречах. За последние 5 матчей «Ворскла» забила 7 голов и пропустила столько же, что даeт в среднем 1.4 гола за матч как в атаке, так и в защите.

    Последние матчи:

    «Рух»

    Главный тренер: Виталий Пономарeв

    «Рух» демонстрирует впечатляющие результаты на старте сезона, занимая 3-е место с 9 очками. В последних 5 матчах команда проиграла лишь однажды, но забила 15 голов, что свидетельствует о мощной атаке. В то же время «Рух» пропустил всего 3 мяча, что делает его оборону одной из лучших на данном этапе сезона.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних встречах между «Ворсклой» и «Рухом» команды обменивались победами. Последний матч в декабре 2023 года завершился ничьей 1:1. Команды часто играют вничью, что добавляет неопределeнности в предстоящий матч.

    Последние встречи:

    • «Ворскла» 1:1 «Рух» (2023)
    • «Рух» 4:1 «Ворскла» (2023)
    • «Рух» 1:1 «Ворскла» (2023)

    Статистика

    • «Ворскла»: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах.
    • «Рух»: 4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах.
    • «Ворскла» забила 7 голов и пропустила 7 в последних 5 матчах.
    • «Рух» забил 15 голов и пропустил 3 в последних 5 матчах.

    Прогноз на матч

    «Рух» выглядит фаворитом предстоящего матча благодаря своей мощной атаке и надeжной игре в обороне. Однако «Ворскла» показывает стабильные результаты в последних матчах и будет стремиться к тому, чтобы продолжить свою серию без поражений. Ожидается упорное противостояние с вероятностью обмена голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Руха» – коэффициент 2.30
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Руха» за коэффициент 2.30.

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    «Ворскла» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 14:43
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