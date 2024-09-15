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  • «Ворскла» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Ворскла» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 12:15
Ворскла
15.09.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Ворскла
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
91
Владислав Семотюк
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
7
Клайвер Криспим
ЦФ
4-1-2-2-1
77
Исенко
5
Черноморец
29
Гучек
18
Павлюк
27
Крупский
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
45
Айеде
3-2-2-2-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
6
Пидгурский
5
Сыч
27
Федор
19
Карабин
11
Квасница
10
Притула
95
Краснопир
18
Павлюк
45
Хрипчук
45
Хрипчук
18
Павлюк
38
Челядин
23
Кулаковский
23
Кулаковский
38
Челядин
93
Роман
73
Лях
73
Лях
93
Роман
6
Пидгурский
11
Рунич
11
Рунич
6
Пидгурский
11
Квасница
7
Криспим
7
Криспим
11
Квасница
Остались в запасе
Ворскла
Рух
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Ворскла - Рух
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Рух», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Рух»

Ворскла-Рух смотреть онлайн 15 сентября

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Ворскла
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