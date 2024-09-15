Составы команд
Ворскла
Ворскла
4-1-2-2-1
77
Исенко
5
Черноморец
29
Гучек
18
Павлюк
27
Крупский
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
45
Айеде
3-2-2-2-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
6
Пидгурский
5
Сыч
27
Федор
19
Карабин
11
Квасница
10
Притула
95
Краснопир
18
Павлюк
45
Хрипчук
45
Хрипчук
18
Павлюк
38
Челядин
23
Кулаковский
23
Кулаковский
38
Челядин
93
Роман
73
Лях
73
Лях
93
Роман
6
Пидгурский
11
Рунич
11
Рунич
6
Пидгурский
11
Квасница
7
Криспим
7
Криспим
11
Квасница
Остались в запасе
Ворскла
Рух
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Ворскла - Рух
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Рух», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Рух»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»