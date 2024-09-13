Дюков сделал заявление о возвращении российских команд в международные турниры

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с возможным снятием бана с российского футбола.
«Осенью возобновляются футбольные сезоны – в это время проходит много встреч и совещаний, на которых могут быть приняты те или иные решения, которые позволят ускорить возвращение нашей страны к футбольным турнирам.
Мой опыт говорит о том, что рано или поздно такое решение будет принято. Мне кажется, с каждым месяцем позиция других федераций меняется в лучшую сторону», – сказал Дюков.
- Отстранение действует уже 2,5 года.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.
- В этом году национальная команда одержала три крупные победы – над Сербией (4:0), Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0).