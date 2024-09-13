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    • Дюков сделал заявление о возвращении российских команд в международные турниры

    Дюков сделал заявление о возвращении российских команд в международные турниры

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с возможным снятием бана с российского футбола.

    «Осенью возобновляются футбольные сезоны – в это время проходит много встреч и совещаний, на которых могут быть приняты те или иные решения, которые позволят ускорить возвращение нашей страны к футбольным турнирам.

    Мой опыт говорит о том, что рано или поздно такое решение будет принято. Мне кажется, с каждым месяцем позиция других федераций меняется в лучшую сторону», – сказал Дюков.

    • Отстранение действует уже 2,5 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • В этом году национальная команда одержала три крупные победы – над Сербией (4:0), Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2024 14:00
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    Комментарии (13)
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    ...уефан
    1726228270
    ...м-да, хорошо хоть пресс-конференцию не созвал под своё "заявление"...
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    ivany4
    1726228842
    Уж время близится, а результатов нет. Как отчитываться будете?)) Все помнят фразу президенту, что народные деньги надо беречь и его предложение по сокращению сотрудников министерств и ведомств. Вот и извращается РФС своими "заявлениями", переливая из пустого в порожний. Турниров никаких, а "сотрудников" под "большие задачи" пруд пруди.))
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    DOCTOR PENALTY
    1726229613
    Какое же это заявление?... Так, фраза на ходу. ((( ""
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    ScarlettOgusania
    1726232054
    в этом "громком заявлении" сплошные - "мне кажется", скорее, врёт, как сивый мерин, а вроде к конюшне не имеет отношения, бо.мж со всех сторон, хоть в фас, хоть в профиль)))
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    Skull_Boy
    1726234830
    От енота в твоем кресте толку было бы больше, чем о тебя никчемного
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    biber.ru
    1726235015
    Ни о чём.
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    Argon
    1726237611
    Что это за прогноз "рано или поздно"? Вам деньги платят, чтоб вы сделали все, чтоб было рано.
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    O-kolesov
    1726239312
    Какой может быть опыт "по возвращению"? Чего или кого он возвращал и откуда?
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    Spartak_forv@
    1726242420
    Как только нас отстранили вот эта песня так и звучит.Никакой конкретики
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    BRO_football
    1726251449
    Никакое решение не будет принято, дурачок, пока СВО идёт. Чего Дюков ждёт? На что он надеется? Непонятно.
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