В «Сьоне» назвали сроки получения Миранчуком постоянной рабочей визы

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил, когда новичок команды Антон Миранчук получит постоянную рабочую визу.

«Мы сделали Миранчуку временную рабочую визу, с ней все хорошо.

Постоянная рабочая виза будет сделана в течение 15-20 дней», – сообщил Константин.