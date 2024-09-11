В «Сьоне» назвали сроки получения Миранчуком постоянной рабочей визы

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил, когда новичок команды Антон Миранчук получит постоянную рабочую визу.
«Мы сделали Миранчуку временную рабочую визу, с ней все хорошо.
Постоянная рабочая виза будет сделана в течение 15-20 дней», – сообщил Константин.
- 28-летний Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента. Ранее истек его контракт с «Локомотивом».
- Российский полузащитник стал самым высокооплачиваемым игроком в новой команде.
- Он подписал контракт на 2 года и взял 10-й игровой номер.