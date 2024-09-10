Червиченко – о трансфере Миранчука в «Сьон»: «Коровки мычат, шоколад вкусный – прекрасное место для встречи старости»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал трансфер Антона Миранчука в «Сьон».

– Не кажется, что в почти 29 лет переход Антона Миранчука в «Сьон» – это закат карьеры?

– Так и есть. А что такого? Далер Кузяев едет в «Гавр». И то, «Гавр» побольше, чем «Сьон». Кто-то едет в швейцарскую деревню, называемую городом. Хороший воздух, отличная вода, вкусная еда, в девять часов все спят. Прекрасное место, чтобы встретить старость и закончить карьеру. Коровки мычат и шоколад вкусный – всe хорошо!