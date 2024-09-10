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    • Червиченко – о трансфере Миранчука в «Сьон»: «Коровки мычат, шоколад вкусный – прекрасное место для встречи старости»

    Червиченко – о трансфере Миранчука в «Сьон»: «Коровки мычат, шоколад вкусный – прекрасное место для встречи старости»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал трансфер Антона Миранчука в «Сьон».

    – Не кажется, что в почти 29 лет переход Антона Миранчука в «Сьон» – это закат карьеры?

    – Так и есть. А что такого? Далер Кузяев едет в «Гавр». И то, «Гавр» побольше, чем «Сьон». Кто-то едет в швейцарскую деревню, называемую городом. Хороший воздух, отличная вода, вкусная еда, в девять часов все спят. Прекрасное место, чтобы встретить старость и закончить карьеру. Коровки мычат и шоколад вкусный – всe хорошо!

    • В понедельник «Сьон» объявил о переходе 28-летнего Мирачнука на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • «Сьон» занимает 6-е место в чемпионате Швейцарии с 10 очками после 6 матчей.
    • Брат Миранчука Алексей выступает за «Атланту» в МЛС.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.09.2024 18:37
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1725984201
    ...а вот, возьму и соглашусь с Червяком, на этот раз)...
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    slavа0508
    1725985169
    Да прав по сути поехал встречать пенсию однозначно ...местечко тихое чуть больше 20 000 населения посёлок по сути . тихо и спокойно ...
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    BAIv
    1725986291
    Дорогое место для проживания, маловерочтно что он получит там гражданство. Рано для пенсии в 28 лет.
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    subbotaspartak
    1725987161
    Зависть...
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    raritet
    1725989417
    После Москвы аж уши закладывает от тишины. Нужно будет ему взять с собой в дорогу запись шума Каширского шоссе , что проверить не оглох ли.
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    Fialet
    1725994785
    Чё докопались то? В Швейцарском чемпе Базель играет, который если брать последние лет 10, посильнее любого российского клуба будет. Так что не всё так просто.
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