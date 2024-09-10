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    Булыкин оценил соответствие «Сьона» уровню Миранчука

    Бывший нападающий «Байера», «Аякса», «Андерлехта», «Ден Хаага», дюссельдорфской «Фортуны» и «Твенте» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

    – Трансфер затянулся. Уверен, Антон пригодился бы сильному клубу РПЛ. Да и в Европе, считаю, мог найти себе более статусную команду. Но вообще мне хотелось, чтобы он остался здесь, передавал свой богатый опыт молодежи. Такие мастера, как Дзюба и Миранчук, еще могли бы принести пользу российскому футболу.

    – То есть, вы хотите сказать, что «Сьон» – клуб не уровня Миранчука?

    – Да. Я так считаю. Наверное, Антон руководствовался таким принципом: перейти хоть куда, но лишь бы это был европейский клуб. Так и получилось.

    – Может, стоило ему остаться в «Локомотиве»?

    – Не знаю всех нюансов. Но на бумаге «Локомотив» – очень хороший вариант. Антон – воспитанник клуба. Это была бы красивая история. Наверное, не договорились по условиям.

    • В понедельник «Сьон» объявил о переходе 28-летнего Мирачнука на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • «Сьон» занимает 6-е место в чемпионате Швейцарии с 10 очками после 6 матчей.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    10.09.2024 16:08
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