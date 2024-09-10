Булыкин оценил соответствие «Сьона» уровню Миранчука

Бывший нападающий «Байера», «Аякса», «Андерлехта», «Ден Хаага», дюссельдорфской «Фортуны» и «Твенте» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

– Трансфер затянулся. Уверен, Антон пригодился бы сильному клубу РПЛ. Да и в Европе, считаю, мог найти себе более статусную команду. Но вообще мне хотелось, чтобы он остался здесь, передавал свой богатый опыт молодежи. Такие мастера, как Дзюба и Миранчук, еще могли бы принести пользу российскому футболу.

– То есть, вы хотите сказать, что «Сьон» – клуб не уровня Миранчука?

– Да. Я так считаю. Наверное, Антон руководствовался таким принципом: перейти хоть куда, но лишь бы это был европейский клуб. Так и получилось.

– Может, стоило ему остаться в «Локомотиве»?

– Не знаю всех нюансов. Но на бумаге «Локомотив» – очень хороший вариант. Антон – воспитанник клуба. Это была бы красивая история. Наверное, не договорились по условиям.