Сычев сказал, чем станет переход в «Сьон» для Миранчука

Бывший нападающий «Спартака», «Марселя», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев полагает, что Антон Миранчук сможет пробиться в более сильные чемпионаты после игры за «Сьон».

«Нормально отношусь к выбору Миранчука поехать играть в Швейцарию. Думаю, они вместе с агентом проанализировали всю ситуацию и выбрали оптимальный вариант.

Чемпионат Швейцарии сильный и конкурентоспособный, но, скорее всего, это трамплин для Антона к чему-то более высокому. Миранчук в «Сьоне» адаптируется к европейскому футболу и может шагнуть в топ-5 лиг.

Вообще, отъезд в Европу наших футболистов – индивидуальный вопрос каждого. Все помнят, как уехал Сафонов. Это марка нашего чемпионата, наших академий и нашего уровня. Считаю, это хороший пример для всех», – сказал Сычев.