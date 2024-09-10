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    Сычев сказал, чем станет переход в «Сьон» для Миранчука

    Бывший нападающий «Спартака», «Марселя», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев полагает, что Антон Миранчук сможет пробиться в более сильные чемпионаты после игры за «Сьон».

    «Нормально отношусь к выбору Миранчука поехать играть в Швейцарию. Думаю, они вместе с агентом проанализировали всю ситуацию и выбрали оптимальный вариант.

    Чемпионат Швейцарии сильный и конкурентоспособный, но, скорее всего, это трамплин для Антона к чему-то более высокому. Миранчук в «Сьоне» адаптируется к европейскому футболу и может шагнуть в топ-5 лиг.

    Вообще, отъезд в Европу наших футболистов – индивидуальный вопрос каждого. Все помнят, как уехал Сафонов. Это марка нашего чемпионата, наших академий и нашего уровня. Считаю, это хороший пример для всех», – сказал Сычев.

    • В понедельник «Сьон» объявил о переходе 28-летнего Мирачнука на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • «Сьон» занимает 6-е место в чемпионате Швейцарии с 10 очками после 6 матчей.

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    Источник: Sport24

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    10.09.2024 10:28
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    Комментарии (1)
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    slavа0508
    1725985331
    Это не трамплин ...это дорога к пенсии ...
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