Симонян дал Миранчуку советы по адаптации в «Сьоне»

Бывший полузащитник «Цюриха» Артем Симонян дал советы новичку «Сьона» Антону Миранчуку.

Контракт Миранчука рассчитан на 2 года.

Миранчук стал самым высокооплачиваемым игроком «Сьона» – 1,5 миллиона евро в год.

Единственным зарубежным клубом Миранчука до «Сьона» была эстонская «Левадия».

«Самое важное для Антона – как можно быстрее выучить французский. Там на нeм говорят все. В Швейцарии три официальных языка, но Сьон относится к французской части. Там очень спокойный ритм жизни, если сравнивать с Москвой, где играл Антон. Думаю, проблем быть не должно, парень он коммуникабельный. Должен адаптироваться спокойно.

Также надо знать, что командой последнее время управлял сын президента команды, парень достаточно молодой. Я с ним лично знаком. Могу сказать, что он и отец обладают взрывным характером, но оба очень позитивные и добрые люди! В этом плане надо будет адаптироваться. Метод управления командой сильно отличается от «Локомотива», как мне кажется», – сказал Симонян.