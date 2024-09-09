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    Симонян дал Миранчуку советы по адаптации в «Сьоне»

    Бывший полузащитник «Цюриха» Артем Симонян дал советы новичку «Сьона» Антону Миранчуку.

    • Контракт Миранчука рассчитан на 2 года.
    • Миранчук стал самым высокооплачиваемым игроком «Сьона» – 1,5 миллиона евро в год.
    • Единственным зарубежным клубом Миранчука до «Сьона» была эстонская «Левадия».

    «Самое важное для Антона – как можно быстрее выучить французский. Там на нeм говорят все. В Швейцарии три официальных языка, но Сьон относится к французской части. Там очень спокойный ритм жизни, если сравнивать с Москвой, где играл Антон. Думаю, проблем быть не должно, парень он коммуникабельный. Должен адаптироваться спокойно.

    Также надо знать, что командой последнее время управлял сын президента команды, парень достаточно молодой. Я с ним лично знаком. Могу сказать, что он и отец обладают взрывным характером, но оба очень позитивные и добрые люди! В этом плане надо будет адаптироваться. Метод управления командой сильно отличается от «Локомотива», как мне кажется», – сказал Симонян.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 19:34
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1725900458
    ...его главная сейчас там задача - найти и купить недвижимость по честной и сходной цене. Какой футбол? О чём Вы!?...
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    DOCTOR PENALTY
    1725904443
    Хорошие советы. ""
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