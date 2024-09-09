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    • Смирнов: «Трансфер Миранчука в «Сьон» – от безысходности, агенты сработали крайне херово»

    Смирнов: «Трансфер Миранчука в «Сьон» – от безысходности, агенты сработали крайне херово»

    Футбольный агент Антон Смирнов оценил трансфер Антона Миранчука в «Сьон».

    • Контракт на 2 года.
    • Миранчук стал самым высокооплачиваемым игроком «Сьона» – 1,5 миллиона евро в год.
    • Единственным зарубежным клубом Миранчука до «Сьона» была эстонская «Левадия».

    «Трансфер Миранчука в «Сьон» от безвыходности. Огромное падение в зарплате в сравнении с предложением «Локо». При этом это не тот вариант, ради которого стоило идти на финансовые жертвы.

    «Сила» и Михаил Прокопец – консультанты только юридические по сделке, как агенты сработали крайне херово, но опять светятся по сделке как юристы.

    Короче, за улыбками всех сторон есть только одна искренняя – у руководства швейцарцев.

    Уверен, что зарплата Миранчука, анонсированная в пабликах, грязная. Уберите налоги, похожие на немецкие, и будет не больше тысяч 700 евро, если не меньше, в год», – написал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    09.09.2024 19:31
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1725900134
    ...ну, хоть один правду-матку врезал по поводу этого трансфера!...
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    k611
    1725901115
    Не всегда для человека на первом месте стоят деньги. Может получиться в чемпионате Швейцарии, и потом перейдёт в клуб посолиднее.
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    DOCTOR PENALTY
    1725904599
    Нерадостная картинка. (((
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    FRZZ
    1725905791
    Антон Миранчук на большее и не тянет, если даже чистыми останется 700 тысяч €.
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    The only one
    1725934460
    А почему последнее слово в заголовке не в звёздочках?
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    Интерес
    1725949127
    Коллег по цеху характеризовать не принято-это нарушение корпоративной этики.Кто там в пакете продаж у Смирнова? Остерегайтесь его...
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    odessakmv
    1725949151
    куда смог, туда и засунул....)))))) по-еуропэйски
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    slavа0508
    1725985053
    Адекватная цена . на большее он и не тянет . это у нас конёк переплачивать в разы ...
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