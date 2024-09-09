Смирнов: «Трансфер Миранчука в «Сьон» – от безысходности, агенты сработали крайне херово»

Футбольный агент Антон Смирнов оценил трансфер Антона Миранчука в «Сьон».

Контракт на 2 года.

Миранчук стал самым высокооплачиваемым игроком «Сьона» – 1,5 миллиона евро в год.

Единственным зарубежным клубом Миранчука до «Сьона» была эстонская «Левадия».

«Трансфер Миранчука в «Сьон» от безвыходности. Огромное падение в зарплате в сравнении с предложением «Локо». При этом это не тот вариант, ради которого стоило идти на финансовые жертвы.

«Сила» и Михаил Прокопец – консультанты только юридические по сделке, как агенты сработали крайне херово, но опять светятся по сделке как юристы.

Короче, за улыбками всех сторон есть только одна искренняя – у руководства швейцарцев.

Уверен, что зарплата Миранчука, анонсированная в пабликах, грязная. Уберите налоги, похожие на немецкие, и будет не больше тысяч 700 евро, если не меньше, в год», – написал Смирнов.