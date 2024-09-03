Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Гурцкая раскритиковал Соболева за поведение на презентации в «Зените»: «Почему стрелку не поцеловал?»

Агент Гурцкая раскритиковал Соболева за поведение на презентации в «Зените»: «Почему стрелку не поцеловал?»

3 сентября 2024, 00:57
5

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил поведение Александра Соболева на презентации в качестве игрока «Зенита».

«Я удивлен, что Соболев стрелку не поцеловал на презентации, я ждал этого. Почему он не сказал, что рос в Барнауле и уже тогда мечтал попасть в «Зенит»?

Сказал бы: «Я смотрел про революцию 1917-го и всегда хотел попасть в «Зенит». Моя мечта осуществилась». И поцеловал бы стрелку. Все на трибуне сразу стали бы за него болеть.

Я не говорю, что он должен любить «Спартак» и ромбик целовать. Но ты сначала начни играть, отыграй полгода или год, забей 10 голов и тебя и так полюбят. А твои слова никому не нужны, от футболиста нужны действия на поле.

Пришел Глушенков, ничего не говорил, набрал 8 очков и все говорят: «Вот это приобретение».

Он должен был сказать: «Спасибо, что я перешел в «Зенит», я буду стараться играть за клуб». Все.

«Вы меня простите, дайте мне шанс»…Какой шанс? Ле шанс финаль? Последнюю песню спеть? Выходи на поле и делай свою работу на поле, какие тебе еще шансы нужны?» – сказал Гурцкая.

  • Соболева купили за 10 млн евро.
  • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
  • За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

Еще по теме:
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА 2
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку» 16
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту» 7
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Гурцкая Тимур
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
гууд
1725316406
у этого агента фамилия такая же противная как ваша заливная рыба!
Ответить
лошадка35
1725341038
Соболев не успел проконсультироваться, как правильно подлизнуть
Ответить
SLADE2019
1725348671
Гурцкая пора бы уже начать разбираться в человеческом материале. Что от соболька можно ждать было?
Ответить
Главные новости
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
21:47
1
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
17
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
2
Все новости
Все новости
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
22:11
2
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
21:57
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
23
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
3
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+