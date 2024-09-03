Агент Гурцкая раскритиковал Соболева за поведение на презентации в «Зените»: «Почему стрелку не поцеловал?»

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил поведение Александра Соболева на презентации в качестве игрока «Зенита».

«Я удивлен, что Соболев стрелку не поцеловал на презентации, я ждал этого. Почему он не сказал, что рос в Барнауле и уже тогда мечтал попасть в «Зенит»?

Сказал бы: «Я смотрел про революцию 1917-го и всегда хотел попасть в «Зенит». Моя мечта осуществилась». И поцеловал бы стрелку. Все на трибуне сразу стали бы за него болеть.

Я не говорю, что он должен любить «Спартак» и ромбик целовать. Но ты сначала начни играть, отыграй полгода или год, забей 10 голов и тебя и так полюбят. А твои слова никому не нужны, от футболиста нужны действия на поле.

Пришел Глушенков, ничего не говорил, набрал 8 очков и все говорят: «Вот это приобретение».

Он должен был сказать: «Спасибо, что я перешел в «Зенит», я буду стараться играть за клуб». Все.

«Вы меня простите, дайте мне шанс»…Какой шанс? Ле шанс финаль? Последнюю песню спеть? Выходи на поле и делай свою работу на поле, какие тебе еще шансы нужны?» – сказал Гурцкая.