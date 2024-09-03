Агент Гурцкая раскритиковал Соболева за поведение на презентации в «Зените»: «Почему стрелку не поцеловал?»

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил поведение Александра Соболева на презентации в качестве игрока «Зенита».
«Я удивлен, что Соболев стрелку не поцеловал на презентации, я ждал этого. Почему он не сказал, что рос в Барнауле и уже тогда мечтал попасть в «Зенит»?
Сказал бы: «Я смотрел про революцию 1917-го и всегда хотел попасть в «Зенит». Моя мечта осуществилась». И поцеловал бы стрелку. Все на трибуне сразу стали бы за него болеть.
Я не говорю, что он должен любить «Спартак» и ромбик целовать. Но ты сначала начни играть, отыграй полгода или год, забей 10 голов и тебя и так полюбят. А твои слова никому не нужны, от футболиста нужны действия на поле.
Пришел Глушенков, ничего не говорил, набрал 8 очков и все говорят: «Вот это приобретение».
Он должен был сказать: «Спасибо, что я перешел в «Зенит», я буду стараться играть за клуб». Все.
«Вы меня простите, дайте мне шанс»…Какой шанс? Ле шанс финаль? Последнюю песню спеть? Выходи на поле и делай свою работу на поле, какие тебе еще шансы нужны?» – сказал Гурцкая.
- Соболева купили за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.