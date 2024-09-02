Отставка Адиева из «Ахмата», выходка «Атланты» Миранчука, игроки «Зенита» не хотят находиться рядом с Соболевым и другие новости

«Спартак» установил рекорд века в РПЛ.

Литвинов рассказал, как Соболев попрощался со «Спартаком».

«Атланта» Миранчука проигнорировала флаг России на представлении состава на матч – сборная России отреагировала.

Адиев покинул «Ахмат».

Заявление фанатов «Зенита» насчет ухода Сергеева.

Несколько игроков «Зенита» отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым.

«Спасибо, любимая»: Мамаев сделал роскошный подарок жене в честь рождения сына.

Медведев – об отказе игроков «Зенита» находиться рядом с Соболевым: «С теми, кто сообщил об этом, в поле срать не сяду».

Экс-игрок сборной России рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

«Анжи» объявил о возрождении.

Лантратов допустил две результативные ошибки в матче с «Краснодаром».

РПЛ. «Локомотив» дома крупно проиграл «Краснодару» – 0:3.